لزوم رعایت قانون توسط نامزدهای مجلس/ زمینه حضور حداکثری مهیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور اظهارداشت: انتظار می رود مردم با مشارکت خود در انتخابات، دشمن را مایوس کنند.

وی مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را بیانگر مشارکت سیاسی مردم در نظام و موجب ناامیدی دشمن دانست.

امام جمعه موقت کرمان گفت: همان طور که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند، انتخابات باید علیرغم میل دشمنان و تبلیغات آن ها با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود.

وی افزود: مردم آماده برگزاری یک انتخابات پر شور و باشکوه باشند که بار دیگر دشمن را مایوس کنند.

حجت الاسلام عرب پور گفت: این دوره از انتخابات حساسیت بالایی دارد انتظار داریم مردم هشیار و فهیم به رسالت خود به نحو احسن عمل کنند.

وی خطاب به کاندیداها گفت: شما که به دنبال ورود به مجلس و قانون گذاری هستید، خودتان باید بیشتر از دیگران در رعایت قانون پیش قدم باشید و با حفظ حرمت رقبای خود، تبلیغات سالم را دنبال کنید.

در این نشست، پیرامون آگاهی بخشی به صنوف و کارکنان دولت در قالب باورهای دینی با رویکرد کسب "رزق حلال" بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

حجت الاسلام عرب پور با ذکر چند روایت در این خصوص تصریح کرد: باید از حصول مالی که بدون زحمت و تجارت صحیح کسب شده است، پرهیز کرد و توجه داشت که رزق حلال موجب رحمت خداوند می شود.

در این نشست همچنین پیرامون سامان دهی بقاع متبرکه و امام زاده ها تبادل نظر شد.

