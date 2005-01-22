رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان در گفت وگو با "مهر" : دوره هاي آموزشي براي رفع برخي از ضعف هاي امامان جماعت مؤثر است

حجت الاسلام ياري رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اظهار داشت : امام جماعت از آن جهت كه وظيفه برقراري ارتباط معنوي و ديني با مردم را داشته و پيشواي ديني محسوب مي شود ، مي بايست از خصوصيات فردي ، اجتماعي ، اخلاقي و شخصيتي مناسبي برخوردار باشد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان نظم و انظباط در اعمال و رفتار و همچنين برنامه هايي كه ارائه مي شود را يكي از ويژگي هاي امام جماعت مناسب اعلام كرد و گفت : امامان جماعت در مساجد با نوجوانان و جوانان ارتباط بسياري دارند و داشتن نظم و ترتيب در امور و فعاليت ها ، علاوه بر اين كه در راستاي ارائه برنامه هاي مناسب تأثير خواهد داشت ، در جلب و جذب جوانان و همچنين الگوسازي مطلوب براي قشر جوان جامعه نيز بسيار مؤثر خواهند بود .

حجت الاسلام ياري با يادآوري اين كه از منظر دين اسلام و افكار و اعتقادات مسلمانان ، مسجد يك پايگاه ديني است ، افزود : امام جماعتي كه از طريق اين پايگاه با اقشار مختلف مردم در ارتباط است بايد از چنان بينش ، آگاهي و معلوماتي برخوردار باشد كه به خوبي بتواند در رفع شبهات ديني و اعتقادي افراد و همچنين غناي فكري ، ذهني و فرهنگي آنها مفيد واقع شود .

وي با تأكيد بر اين كه ، امام جماعت بايد از چنان درايت و توانايي برخوردار باشد كه بتواند برنامه هاي متنوع فرهنگي و جذاب را طراحي و اجرا كند ، گفت : كسي كه به عنوان امام جماعت فعال است مي بايست قدرت تحليل بالايي داشته ، نيازهاي اقشار مختلف را درك و با تجزيه وتحليل خواسته ها ، برنامه هايي را ارائه دهد كه جذاب بوده و در رفع نيازهاي فكري ، معنوي و فرهنگي مخاطبان تأثيرداشته باشد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان در ادامه با اعلام اين كه برخي مساجد كشور ، از نعمت امام جماعت مناسب برخوردار نيستند ، افزود : براي رفع اين ضعف ، دستگاه هاي مرتبط به امور مساجد مي بايست با برگزاري دوره هاي آموزشي شرايطي را فراهم آورند تا از طريق مطالبي كه در دوره ها عنوان مي شود و همچنين تبادل نظر با ديگر ائمه جماعات ، اطلاعات آنها ارتقاء يابد .

حجت الاسلام ياري گفت : در اين ميان ، چنانچه برخي از ائمه جماعات به دليل كهولت سن ، امكان فعاليت مطلوب را ندارند ، بايد با برنامه ريزي هاي دقيق ، از اين افراد در موقعيت هاي ديگر ، مثلا" اقامه نماز استفاده شده و براي ديگر برنامه هاي فرهنگي و معنوي مسجد كه خوراك فكري و روحي مخاطب را فراهم مي كند ، از ائمه جماعت جوان و پرانرژي استفاده شود .