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۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۱۶

رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان در گفت وگو با "مهر" : دوره هاي آموزشي براي رفع برخي از ضعف هاي امامان جماعت مؤثر است

رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان با اشاره به اين كه چون امام جماعت با اقشار مختلف مردم ارتباط معنوي و ديني برقرار مي كند بايد از خصوصيات فردي ، اجتماعي ، اخلاقي و شخصيتي مناسبي برخوردار باشد تا به خوبي در راستاي غناي فكري و روحي افراد فعاليت كند ، گفت : براي رفع برخي ضعف هاي ائمه جماعات برگزاري دوره هاي آموزشي امري ضروري و تأثيرگذار است .

حجت الاسلام ياري رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اظهار داشت : امام جماعت از آن جهت كه وظيفه برقراري ارتباط معنوي و ديني با مردم را داشته و پيشواي ديني محسوب مي شود ، مي بايست از خصوصيات فردي ، اجتماعي ، اخلاقي و شخصيتي مناسبي برخوردار باشد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان نظم و انظباط در اعمال و رفتار و همچنين برنامه هايي كه ارائه مي شود را يكي از ويژگي هاي امام جماعت مناسب اعلام كرد و گفت : امامان جماعت در مساجد با نوجوانان و جوانان ارتباط بسياري دارند و داشتن نظم و ترتيب در امور و فعاليت ها ، علاوه بر اين كه در راستاي ارائه برنامه هاي مناسب تأثير خواهد داشت ، در جلب و جذب جوانان و همچنين الگوسازي مطلوب براي قشر جوان جامعه نيز بسيار مؤثر خواهند بود .

حجت الاسلام ياري با يادآوري اين كه از منظر دين اسلام و افكار و اعتقادات مسلمانان ، مسجد يك پايگاه ديني است ، افزود : امام جماعتي كه از طريق اين پايگاه با اقشار مختلف مردم در ارتباط است بايد از چنان بينش ، آگاهي و معلوماتي برخوردار باشد كه به خوبي بتواند در رفع شبهات ديني و اعتقادي افراد و همچنين غناي فكري ، ذهني و فرهنگي آنها مفيد واقع شود .

وي با تأكيد بر اين كه ، امام جماعت بايد از چنان درايت و توانايي برخوردار باشد كه بتواند برنامه هاي متنوع فرهنگي و جذاب را طراحي و اجرا كند ، گفت : كسي كه به عنوان امام جماعت فعال است مي بايست قدرت تحليل بالايي داشته ، نيازهاي اقشار مختلف را درك و با تجزيه وتحليل خواسته ها ، برنامه هايي را ارائه دهد كه جذاب بوده و در رفع نيازهاي فكري ، معنوي و فرهنگي مخاطبان تأثيرداشته باشد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان در ادامه با اعلام اين كه برخي مساجد كشور ، از نعمت امام جماعت مناسب برخوردار نيستند ، افزود : براي رفع اين ضعف ، دستگاه هاي مرتبط به امور مساجد مي بايست با برگزاري دوره هاي آموزشي شرايطي را فراهم آورند تا از طريق مطالبي كه در دوره ها عنوان مي شود و همچنين تبادل نظر با ديگر ائمه جماعات ، اطلاعات آنها ارتقاء يابد .

حجت الاسلام ياري گفت : در اين ميان ، چنانچه برخي از ائمه جماعات به دليل كهولت سن ، امكان فعاليت مطلوب را ندارند ، بايد با برنامه ريزي هاي دقيق ، از اين افراد در موقعيت هاي ديگر ، مثلا" اقامه نماز استفاده شده و براي ديگر برنامه هاي فرهنگي و معنوي مسجد كه خوراك فكري و روحي مخاطب را فراهم مي كند ، از ائمه جماعت جوان و پرانرژي استفاده شود .

کد مطلب 150918

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