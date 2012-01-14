تیم ملی کشتی آزاد نیاز به تغییرات داشت/ محمدی مربی تیم ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم، مدیر تیم‌های ملی کشتی ایران و امور فنی فدراسیون کشتی عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در خانه کشتی با بیان این مطلب افزود: تیم ملی کشتی فرنگی با حضور محمد بنا و همکارانش شرایط خوبی دارد و ما کمک می‌کنیم تا بستر لازم برای کمک به وی و همکارانش فراهم آید.

وی در مورد وضعیت تیم ملی کشتی آزاد کشورمان اظهار داشت: از این پس مسئول امور فنی تیم ملی کشتی آزاد من هستم و در کنارم چهار مربی از جمله غلامرضا محمدی، سرمربی پیشین تیم ملی فعالیت خواهند کرد.

خادم در مورد دلایل این تغییرات گفت: احساس کردم که تیم ملی کشتی آزاد نیاز به این تغییر دارد و براین اساس چنین تصمیمی اتخاذ شد. شرایط کشتی در رقابت‌های جهانی با المپیک بسیار متفاوت است و در المپیک‌ها مسائل روحی نقش اصلی را ایفا می‌کند.

خادم در پاسخ به این سئوال که "حضورتان به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد و مسئول فنی فدراسیون کشتی با وظایف‌تان در شورای اسلامی شهر تهران تداخل ندارد؟"، گفت: تمام کارها برنامه‌ریزی شده است و در این مورد مشکلی وجود ندارد.

مسئول تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در مورد اینکه گفته می شود غلامرضا محمدی به عنوان مربی با تیم ملی همکاری نخواهد کرد، اظهار داشت: محمدی یک مربی زحمتکش است اما این تصمیمی است که از سوی ما اتخاذ شده و اینکه محمدی در تیم ملی با شرایط جدید همکاری خواهد کرد یا نه بسته به نظر اوست. در عین حال امیدوارم بستری برای همکاری تمامی زحمتکشان با کشتی فراهم آید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همه باید دست در دست هم، کمک کنیم تا کشتی ایران در رقابت‌های المپیک نتایج خوبی را کسب کند.

رسول خادم، مدیر تیم‌های ملی و امورفنی فدراسیون کشتی امروز برای نخستین بار از نزدیک ناظر تمرینات ملی پوشان فرنگی‌کار کشورمان بود.