به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود منتجبی در سومین نمایشگاه بین‌المللی خطوط هوایی و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در مشهد افزود: هدفمندی یارانه‌ها تاثیر چندانی بر بخش گردشگری نداشته است.

وی با بیان اینکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها میزان سفر به استان افزایش داشته، از افزایش نیافتن نرخ اقامتگاه‌های رسمی خراسان رضوی از دی ماه 88 تاکنون خبر داد و گفت: در صورت تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر بخش گردشگری باید مراکز اقامتی استان افزایش نرخ می‌داشتند.

وی ماندگاری زایر در مشهد را بر اساس آمار رسمی 3.2 روز و متوسط اقامت در هتل‌های مشهد را دو روز و در مهمانپذیرها شش روز عنوان کرد.



معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی افزود: بررسیهای رسمی نشان می دهد که 30 درصد از مسافران ورودی به شهر مشهد در منازل اقوام، آشنایان و آپارتمانهای شخصی اقامت می‌کنند و به همین دلیل آماری از مدت ماندگاری این زائران وجود ندارد.



وی ضریب اشتغال واحدهای اقامتی رسمی خراسان رضوی در سال گذشته را 67 درصد عنوان کرد و افزود: ضریب اشتغال واحدهای اقامتی رسمی استان از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 60 درصد بوده است.



منتجبی با اشاره به توزیع الگوی سفر بین استانها در کشور، بیان کرد: در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 مدت ماندگاری زائر در شهر مشهد با هفت میلیون نفر زائر، 10 روز بود که این میزان در حال حاضر با 27 میلیون زایر به 3.2 روز رسیده است.



وی افزود: براساس سند توسعه چشم‌انداز 20 ساله خراسان رضوی و طرح جامع تفضیلی شهر مشهد مدت ماندگاری زایر در این شهر 5.2 روز تعیین شده است.