کاروان غم در کهک به حرکت درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین عزاداری اربعین حسینی شامگاه جمعه و امروز همزمان با بیستم ماه صفر با حضور عزاداران حسینی در شهر و روستاهای بخش کهک برگزار شد و سوگواران و عزاداران با اجتماع در تکایا، حسینیه‌ها و مساجد این بخش و برپایی دسته‌های سینه زنی و عزاداری، اربعین شهادت ابا عبدالله الحسین‌(ع) و یارانش را گرامی داشتند.



در این روز معابر، محلات و کوچه‌های شهر و روستای کهک در سوگ امام حسین‌(ع) و هفتاد و دو تن از یاران ایشان سیاه پوش شده.



هیئت‌های عزاداری شهر کهک طبق یک سنت دیرینه، هر محله در حال سینه زنی و زنجیر زنی کوچه و محله‌های شهر را طی کرده و در مقابل تکیه حضرت ابولفضل‌(ع) واقع در بلوار حضرت ابوالفضل‌(ع) توقف کردند و مداحان بعد از چند دقیقه نوحه خوانی در قالب کاروان غم به جوار بارگاه ملکوتی امامزاده زینب خاتون شهر کهک حرکت کرده و به سوگواری ‌پرداختند.



در این مراسم سخنرانان با بیان گزیده‌ای از واقعه کربلا و اسارت خاندان امام حسین‌(ع)، نقش حضرت زینب کبری‌(س) در زنده نگه داشتن پیام کربلا و عاشورا را یادآور شدند.



اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، و صرف نهار در امامزاده زینب خاتون کهک همچنین پخش نذورات و اطعام در کوچه‌ها، محله‌ها و در بین دسته‌های عزاداری از دیگر آیینی است که علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت‌(ع) در روز اربعین حسینی هر ساله در این بخش انجام می‌دهند.



همچنین همزمان با اربعین حسینی مراسم تعزیه خوانی با موضوع ورود اسرا به شام و خرابه شام در روستای ابرجس بخش کهک برگزار شد.