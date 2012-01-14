6600 پرونده در دادگستری سوادکوه مختومه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمان فیروزمهر تعداد پرونده های وارده از ابتدای امسال به این حوزه را شش هزار و 333 فقره اعلام کرد و افزود: از این تعداد شش هزار و 610 پرونده مختومه شده است.

وی بیشترین پرونده های حقوقی وارده را خلع ید، مطالبه مهریه و طلاق و بیشترین پرونده های کیفری را صدمه بدنی غیر عمد، مواد مخدر، تجاوز به اراضی ملی و ایراد ضرب و جرح عمدی تشکیل می دهد.

رئیس دادگستری سوادکوه فعالیتهای انجام گرفته در خصوص نظارت بر ضابطان را بازدید مستمر از کلانتریها و پاسگاهها و تشکیل جلسات فوق العاده برای روسای این بخش ها اعلام کرد.

وی بیان داشت: کلاسهای توجیهی برای ضابطان آموزش از طریق دستورات صادره در پرونده ها برگزار می شود.

رئیس دادگستری سوادکوه با اشاره به فعالیت جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در سوادکوه گفت: این شورا تاکنون سه جلسه اصلی و دو جلسه فرعی با موضاعاتی نظیر ساماندهی بستر رودخانه، کارگاههای چوب بری و شن و ماسه برای جلوگیری از آلودگی و تصرف در منابع طبیعی داشته است.

فیروز مهر در رابطه با فعالیت شوراهای حل اختلاف در این شهرستان گفت: سوادکوه دارای شش واحد حل اختلاف شهری و 9 واحد روستایی است.

وی تعداد پرونده های وارده به این شوراها را دو هزار و 186 فقره و مختومه ها را دو هزار و 175 پرونده اعلام کرد.