ایران 12 اسفند بمب اتم منفجر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین عصر امروز در حاشیه مراسم ختم شهید مصطفی احمدی‌روشن در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: دشمنان با اقدامات تروریستی فقط به خود ضربه می‌زنند. مردم ما در این 32 سال پاسخ محکم خود را به دشمنان داده‌اند. آنها در تسخیر سفارت آمریکا پاسخ محکم خود را به آمریکا و دشمنان انقلاب اسلامی ابلاغ کرده‌اند.

نقدی تصریح کرد: بدون شک مردم ایران در 12 اسفند بمب اتم خود را علیه آمریکا و دشمنان نظام اسلامی منفجر خواهند کرد.

وی با اشاره به پیشرفت علمی در نظام اسلامی افزود: خوشبختانه امروز پیشرفت علمی ما چند برابر شده است و دشمن نمی‌تواند این پیشرفت را ببیند.

به گفته نقدی امروز جهاد علمی میدان مبارزه با دشمن شده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه دشمنان با این اقدامات تروریستی می‌خواهند مردم را دلسرد کنند افزود: اما مردم در انتخابات آینده پاسخ خود را به این اقدامات تروریستی خواهند داد.