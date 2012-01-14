اربعین حسینی باید تلاشی برای تبیین معارف سیدالشهدا (ع) باشد

سردار هامون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فرهنگ عاشورا سدى محکم و بنیادین درمسیر مطامع نامشروع دشمنان است، افزود: بسیارى از حرکت هاى ضد استکبارى و استبدادى که در میان ملتهاى مختلف رخ می دهد، متاثر از عاشورا و آرمانهاى کربلاست .

وی اظهار داشت: دشمن در فکرشکستن این بنیان مستحکم است اما از آنجائیکه فرهنگ عزادارى و بزرگداشت عاشورا در اعماق جان آحاد مردم رسوخ کرده است و دشمن امید چندانى در خاموش کردن این چراغ ندارد، راهکار اصلى و راهبرد اساسى آنان ضربه به اهداف اصلى فرهنگ عاشورا است .

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: در حال حاضر با وقوع انقلاب اسلامى، فرهنگ عاشورا توان نیرومند خویش را در صحنه بین المللى در مبارزه با قدرت هاى شیطانى و افشاى چهره واقعى استکبار جهانى به اثبات رسانده است و آنان که منافع خود را با پیام حسین (ع ) در خطر مى بینند، آماده اند با هر بهانه اى سیل خروشان امواج تبلیغى خود را گسیل دارند و افکار عمومى جهانیان به ویژه جوانان حق طلب را منحرف کنند.

وی ادامه با اشاره به اینکه مهمترین دستاورد فرهنگی قیام عاشورا معرفی فرهنگ ناب محمدی است، افزود: تحقق و جاری شدن چنین فرهنگی در جامعه با پذیرش ولایت و تبعیت از امام دوران حاصل می‌ شود.

محمدی اظهارداشت: اساس قیام عاشورا را می ‌توان در تبیین آزاد‌منشی، دادگری، عدالت‌ خواهی، ظلم ستیزی و احیا فرهنگ بنیادین جامعه به لحاظ اعتقادی و رفتاری تعریف کرد.

وی یادآور شد: داشتن انگیزه به منظور حفظ پیام عاشورا، استفاده بیشتر از رسانه ‌های تاثیرگذار، مجهز شدن به امکانات روز و رفع شبهات با افزایش آگاهی و ارائه محتوا طبق ذائقه مخاطبان از مولفه هایست که برای پذیرش مفاهیم والای رفتار و حرکت امام حسین (ع) توسط نسل امروز جامعه باید مورد توجه باشد.