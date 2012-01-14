ابراز امیدواری احمدی نژاد برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که بعد از ظهر امروز (شنبه) پس از سفر به 4 کشور آمریکای لاتین به کشورمان بازگشت در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران در ارزیابی این سفر اظهار داشت: کشورهای آمریکای لاتین نیز همچون ایران زخم خورده استعمار بوده و روحیه استقلال طلبی قوی دارند و مردم این کشورها نیز همچون مردم ایران بسیار صمیمی و عاطفی هستند.

رییس جمهور افزود: مردم کشورهای آمریکای لاتین نسبت به مردم ایران بسیار احساس علاقه و قرابت آرمانی دارند و اگر چه این سفر به آمریکای لاتین بسیار فشرده برنامه ریزی شده بود و فرصتی برای دیدارهای مردمی در آن پیش بینی نشده بود اما هر جا که کوچکترین فرصتی پیش می آمد مردم این کشورها نسبت به جمهوری اسلامی ایران و مردم کشورمان احساسات خود را صادقانه ابراز می کردند.

احمدی‌نژاد سفر دوره ای خود به چهار کشور آمریکای لاتین را در چهارچوب سیاست های کلان کشورمان در راستای توسعه روابط با آمریکای لاتین ارزیابی کرد و اظهار داشت: این سفر در زمینه توسعه روابط ایران و آمریکای لاتین یک گام به جلو بود.

رییس جمهور تصریح کرد: روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین بسیار خوب، گسترده و راهبردی است و مراودات و تعاملات ایران با همه کشورهای این منطقه به سرعت در حال گسترش و تعمیق می باشد.

وی با اشاره به اینکه از مدتها پیش 7 کشور آمریکای لاتین برای سفر دعوت رسمی انجام داده بودند، اظهار داشت: با توجه به محدودیت های زمانی در این سفر دیدار از چهار کشور پیش بینی شده بود که همگی جز کشورهای مهم و موثر در منطقه آمریکای لاتین و عرصه بین المللی هستند؛ در گام اول به ونزوئلا سفر شد که دارای موقعیتی بسیار مهم در منطقه بوده و علاوه بر اثرگذاری سیاسی در آمریکای لاتین توانمندی های اقتصادی بسیار خوبی نیز دارد.

احمدی نژاد، هوگو چاوز رییس جمهور ونزوئلا را فردی انقلابی و دارای نگاه راهبردی در عرصه بین المللی توصیف و خاطرنشان کرد: آقای چاوز قهرمان آزادی و استقلال خواهی در دنیاست و طرح های تحول خواهانه دقیقی برای کل منطقه آمریکای لاتین دارد و ونزوئلا نیز با جمهوری اسلامی ایران دارای روابط بسیار گسترده ای است.

رییس جمهور کارخانجات مختلف تولید مواد غذایی و محصولات صنعتی را از جمله پروژه های مشترک بین ایران و ونزوئلا عنوان کرد که از سوی پیمانکاران ایرانی در این کشور در حال اجراست و گفت: تقاضای روز افزونی برای توسعه روابط اقتصادی بین ایران و ونزوئلا وجود دارد و در این سفر درباره مبادلات تجاری و همکاری ها در حوزه های انرژی، کشتی سازی، مبادلات پولی و حمل و نقل مذاکرات خوبی انجام شد و توافقات مناسبی برای رفع موانع و مشکلات اداری به دست آمد که سرعت اجرای پروژه های مشترک را افزایش خواهد داد.

احمدی نژاد با اشاره به بررسی تحولات منطقه ای و بین المللی بین خود و رییس جمهور ونزوئلا به بعد دیگری از همکاری های اقتصادی دو کشور اشاره کرد و افزود: 34 هزار واحد مسکن از سوی پیمانکاران ایرانی در ونزوئلا در حال ساخت است که اجرای این پروژه سرعت بسیار خوبی هم داشته و مورد رضایت دولت و ملت ونزوئلا است.

رییس جمهور با بیان اینکه گام دوم سفر دوره ای به آمریکای لاتین سفر به نیکاراگوئه بود، اظهار داشت: نیکاراگوئه از پیشتازان انقلاب در منطقه آمریکای لاتین است و حرکت انقلابی آقای اورتگا و دوستانش در نیکاراگوئه تقریباً همزمان با انقلاب اسلامی ایران بود و این دو انقلاب به نوعی همزاد یکدیگر بوده و قرابت ها و شباهت های زیاد و مواضع نزدیک به یکدیگر دارند.

احمدی نژاد با اشاره به دستاوردهای سفر اول خود به نیکاراگوئه تصریح کرد: آقای اورتگا برای شرکت در مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری اش دعوت به عمل آورده بود که در قالب دومین سفر به نیکاراگوئه در این مراسم نیز شرکت کردیم که مراسمی بسیار خوب، گسترده و مردمی بود و در حاشیه این حضور ملاقات هایی نیز انجام شد و یک برنامه راهبردی برای گسترش همکاری های تجاری،‌ اقتصادی و فرهنگی دوجانبه تنظیم شد.

رییس جمهور درباره سومین مرحله از سفر دوره ای خود به آمریکای لاتین، گفت: روابط ایران با کوبا، روابطی بسیار قدیمی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی روز به روز مستحکم تر شده است. پروژه های مشترک متنوعی بین دو کشور در حال اجراست که در این سفر ضمن بررسی آنها، فرصت های همکاری جدید نیز تعریف شد.

احمدی نژاد با اشاره به دیدار خود با فیدل کاسترو خاطرنشان کرد: فیدل کاسترو طرح های بسیار زیادی برای کوبا و آمریکای لاتین دارد که در این دیدار به صورت مبسوط آنها را تشریح کرد.

رییس جمهور ادامه داد: در دیدار با رییس جمهور کوبا نیز روابط دوجانبه مرور شد؛ رهبران کوبا در حال ایجاد تحولاتی در کشورشان هستند که این تحولات نیاز به توسعه روابط دوجانبه دارد و جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با کوبا آمادگی دارد.

احمدی نژاد در تشریح نتایج سفرش به اکوادور به عنوان آخرین گام از سفر دوره ای آمریکای لاتین اظهار داشت: اکوادور جایگاه ممتازی در منطقه آمریکای لاتین دارد و علاوه بر طبیعتی غنی و سرسبز و زیبا، مردمی بسیار صمیمی و مهربان همچون دیگر کشورهای آمریکای لاتین دارد که همواره با ایران روابط حسنه ای داشته است که این روابط در سالهای اخیر شاهد یک جهش نیز بوده است.

رییس جمهور رافائل کره آ، رییس جمهور اکوادور را فردی مستقل و مردمی توصیف کرد که قصد دارد کشورش را مستقل اداره کرده و به سرعت به جلو ببرد و تصریح کرد: آقای کره آ، استاد اقتصاد است و اقتصاد جهانی را خوب می شناسد و برنامه های خوبی نیز برای پیشرفت اکوادور تدارک دیده است.

احمدی نژاد اضافه کرد: اکوادور توانمندی های خوب و بالقوه ای در عرصه کشاورزی دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز توانمندی های خوبی در عرصه صنعت دارد که تلفیق این دو، دستاوردهای خوبی را در بیش از 20 پروژه مشترک بین دو کشور نصیب آنها خواهد کرد. توافقات انجام گرفته در این سفر نیز پروژه های مشترک دو کشور را سرعت بخشیده و به زودی حجم و سطح روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دو کشور را به سطحی بسیار بالاتر خواهد رساند.

رییس جمهور در بخش دیگری از این مصاحبه در پاسخ به این سوال که آغاز مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها چه زمانی آغاز خواهد شد، اظهار داشت: طرح هدفمند کردن یارانه ها کار بزرگی بود که گام اول آن برداشته شد و اجرای گام دوم آن در قانون بودجه پیش بینی شده است و امیدوارم با اجرای مقدماتی که در حال انجام است، گام دوم این قانون نیز تا قبل از پایان سال برداشته شده و سهم مردم از مرحله دوم سریع تر به حساب آنها واریز شود.