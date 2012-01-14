اختلاف ژاپن و فرانسه درباره تحریم نفتی ایران/ تحریم بازار جهانی را به هم می ریزد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری کیودو در گزارشی نوشت: ژاپن و فرانسه روز گذشته اولین گفتگوهای راهبردی خود را در سطح وزرای خارجه با هدف دستیابی به توافقی در خصوص میزان تحریم های نفتی ایران برگزار کردند.

گفته می شود که وزرای خارجه ژاپن و فرانسه در این جلسه نتوانستند به توافقی در این زمینه دست یابند زیرا فرانسه مدعی است ممنوعیت واردات نفت ایران به بی ثباتی در بازارهای نفت منجر نشده و تاثیر منفی را بر اقصاد جهانی نمی گذارد.

با وجود آنکه "آلن ژوپه" خواستار همکاری ژاپن برای اعمال فشار علیه ایران به منظور توقف برنامه صلح آمیز هسته ای شد، اما وزیر خارجه ژاپن بر اهمیت گفتگوها با تهران تاکید کرد.

نخست وزیر ژاپن نیز تایید کرد که ژاپن هنوز نتوانسته به توافقی برای کاهش واردات نفتی خود دست یابد زیرا 10 درصد از نیاز نفتی خود را از طریق ایران وارد می کند و رقم اندکی نیست.

"یوشیهیکو نودا" نخست وزیر ژاپن هفته گذشته در دیدار با "تیموتی گایتنر" وزیر خزانه داری آمریکا در توکیو درباره تبعات تحریم ایران و تاثیر آن بر اقتصاد کشورش و اقتصاد جهانی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری آلمان با توجه به فعالیت تنها 6 نیروگاه هسته ای از کل 54 نیروگاه هسته ای ژاپن، این کشور به واردات نفتی احتیاج مبرمی دارد.

مقامات ژاپن پس از بحران ایجاد شده در نیروگاه هسته ای فوکوشیما دائیچی فعالیت بسیاری از نیروگاههایشان را به حالت تعلیق درآوردند.

