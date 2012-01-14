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۲۴ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۲۹

همزمان با اربعین حسینی/

کاروان نمادین اسرای کربلا در بابلکنار به راه افتاد

کاروان نمادین اسرای کربلا در بابلکنار به راه افتاد

بابل - خبرگزاری مهر: کاروان نمادین اسرای کربلا، از آستانه امامزاده قاسم (ع) بابل تا درونکلای بابلکنار همزمان با اربعین حسینی برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان نمادین اسرای کربلا با پشت سر گذاشتن 40 منزلگاه از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام، ظهر اربعین به حسینیه اعظم روستای درونکلای غربی از توابع بخش بابلکنار رسیدند.

بیش از سه هزار نفر در فاصله های مختلف این کاروان را همراهی می کنند و بیش از 20 هزار نفر هر ساله در مسجد اعظم درونکلای غربی برای عزاداری حضور داشتند.

مسئول برگزاری ستاد اربعین حسینی (ع) شهرستان بابل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کاروان نمادین اسرای کربلا از هشت سال پیش تاکنون یک روز قبل از اربعین حسینی از مسیر امامزاده قاسم (ع) بابل به حرکت در می آید و در روز اربعین با مسیر 25 کیلومتری به روستای درونکلای غربی می رسد.

احمد فاطمی بیان داشت: مراسم نوحه خوانی همراه با سینه زنی و زنجیر زنی، برگزاری تعزیه و ناهار دهی از برنامه های کاروان نمادین اسرای کربلا همزمان با اربعین حسینی(ع) در حسینیه اعظم روستای درونکلای غربی بابل بوده است.

مازندرانی ها در پیشتازی حکومت شیعی و برپایی مراسمات عزاداری در ایران اسلامی از جایگاه ممتازی برخوردار هستند.

کد مطلب 1509239

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