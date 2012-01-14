500 میلیون ریال برای مبارزه بیولوژیک با ملخ مراکشی در مراوه تپه تخصیص یافت

علی اصغر کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مبارزه با ملخ مراکشی از جمله برنامه های توسعه حوزه بخش کشاورزی در شهرستان است.
وی اظهار داشت: توسعه آبیاری تحت فشار، بیمه محصولات کشاورزی و ایجاد جاده های بین مزارع از دیگر طرح های در دست اقدام است.
وی عنوان کرد: امسال با برنامه ریزی و اقدام به موقع دستگاههای اجرایی میزان خسارت آفت ملخ مراکشی در شهرستان کاهش خواهد یافت.
کرمانی گفت: در زمینه ارائه تسهیلات آبیاری تحت فشار به کشاورزان نیز اعتبار مورد نیاز تخصیص می یابد و محدودیتی وجود ندارد.
فرماندار مراوه تپه افزود: این شهرستان بیش از 44 هزار هکتار مزارع کشاورزی دارد که 28 هزار و 900 هکتار آن کشت پاییزه شد.
مراوه تپه در شرق گلستان واقع شده است.
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