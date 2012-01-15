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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

برزنونی در گفتگو با مهر:

توجه به سلامت و نشاط کارکنان اولویت راه آهن است

توجه به سلامت و نشاط کارکنان اولویت راه آهن است

شاهرود-خبرگزاری مهر: مدیرکل راه آهن شمال شرق با تاکید بر اینکه توجه به سلامت و نشاط کارکنان برای ما اولویت دارد گفت: تلاش می کنیم تا با اجرای برنامه های فرهنگی- ورزشی پرسنلی با نشاط داشته باشیم.

 محمدصادق برزنونی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود : سلامتی و نشاط سازمان از حیث منابع انسانی، موجب بهره وری و بهبود عملکرد در سازمان خواهد شد.

وی اظهار داشت: در همین راستا اداره کل راه آهن شمال شرق با پرداختن به برنامه های ورزشی، درصدد است تا به بالاترین حد سلامت و ایجاد روحیه در بین کارکنان برسد.

مدیرکل راه آهن شمال شرق افزود: برگزاری  مسابقات مختلف رشته های ورزشی از جمله والیبال، فوتبال، فوتسال، دومیدانی، تنیس ،تکواندو وکشتی جزو رویکردهای ورزشی راه آهن شمال شرق است.

برزنونی تصریح کرد: در همین راستا یک دوره مسابقه فوتسال، بین 8 تیم از کارکنان و پرسنل شرکتهای اقماری راه آهن شمال شرق برگزار شد.

 وی به نتایج بدست آمده اشاره کرد و افزود: در این مسابقات تیم ارتباط توانست با غلبه بر رقیبان به مقام نخست دست یابد وتیم CBG وتیم راه آهن سمنان به ترتیب دوم و سوم شدند.

 برزنونی اضافه کرد: مقرر شده است تا جوایز این مسابقات طی مراسمی به مناسبت یوم الله دهه مبارک فجر به برگزیدگان اهداء  شود.

کد مطلب 1509254

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