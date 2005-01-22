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۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۳۵

همايش "دستهاي نيلگون " 20 بهمن ماه در ساحل خليج فارس برگزار مي شود

براي زنده كردن نام و تاريخ ايران ، 20 بهمن ماه در ساحل خليج فارس همايش دستهاي نيلگون برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از مجمع كانونهاي گفتگوي تمدنهاي دانشجويان سراسر كشور ، پس از خدشه دار شدن هويت تاريخي خليج فارس به عنوان جزيي از آب و خاك ايران زمين ، اين باردانشجويان كانونهاي فرهنگي هنري سراسر كشور در هم صدايي با ديگر اعتراض ها ، براي زنده كردن نام وتاريخ ايران 20 بهمن ماه 83 در ساحل خليج فارس با عنوان دستهاي نيلگون زنجير انساني تشكيل خواهند داد.

براساس اين گزارش ، اين برنامه با اجراي تئاتر هاي آييني و ملي ، اجراي موسيقي توسط سازهاي فراموش شده ايراني ، نمايش فيلم و... بار ديگر برهويت ايراني مان تكيه خواهد كرد.

گفتني است ، حضور شخصيتهاي فرهنگي ، هنري، اجتماعي و سياسي ، سران مذاهب مختلف ايراني و دانشجويان از سراسر ايران سعي دارد نمايشي از وحدت ملي بدون تاكيد برقوميت و مذهب باشد.

کد مطلب 150926

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