مازندران رتبه چهارم قطعه سازان خودروی کشور را دارد

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران رتبه چهارم قطعه سازی خودرو در کشور بوده که بسیاری از این قطعات به کشورهای اروپایی صادر می شود.

وی افزود: در تولید خودروی صادراتی باید کیفیت، امنیت، آلایندگی و مصرف سوخت کمتر مد نظر قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به احداث کارخانه سایپا شمال در میاندرود گفت: اساس مکانیابی این منطقه برای ایجاد کارخانه بزرگ تولید خودرو بر مبنای مطالعات کارشناسی و مسائل علمی طرح ریزی صنعتی است.

یوسف نژاد گفت: برای صادرات باید هزینه های حمل و انتقال قطعه های تولیدی برای مصرف در کارخانه و هزینه جابجایی خودرو به کشور مقصد را کاهش داد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مازندران در تولید قطعه های خودرو خودکفا بوده و نزدیک ترین مکان برای انتقال این محصولات تولیدی به کشورهای آسیای میانه، بندر امیرآباد است بهترین مکان برای استقرار این کارخانه، منطقه گهرباران میاندرود است.

عضو مجمع نمایندگان مازندران ابراز داشت: امیدواریم که با تلاشها و پیگیری مستمر مسئولان استان و دولت احداث این کارخانه به سرانجام برسد و تحولی در اقتصاد منطقه، استان و کشور صورت پذیرد.



