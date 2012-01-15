حضور اقلیتهای مذهبی در مراسم اربعین حسینی ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، آیین های سوگواری اربعین حسینی طی دیشب و صبح امروز شنبه در سطح مصلاها، مساجد، حسینیه ها و تکایا با حضور عاشقان اهل بیت (ع) انجام شده که طی آن اهل تسنن و اقلیتهای دینی از جمله ارمنی، آشوری شیفتگان حسین ابن علی (ع) ارادت قلبی خود را به سرور شهیدان عالم نشان دادند.

با وجود گذشت بیش از یک هزار سال از مصیبت شهادت امام حسین(ع) و یاران وفادارش، نه تنها از عمق این حادثه کاسته نشده بلکه هرچه می‌گذرد، عاشورا قلمروی گسترده‌تر شده و آیین‌های عزاداری باشکوه بیشتری حتی با حضور اقلیت های مذهبی برگزار می‌شود.

ماه‌های محرم و صفر در آذربایجان ماه‌هایی است که مردم استان‌اعم از شیعه و سنی و حتی اقلیت‌ها از هر حرکتی که به نوعی بیانگر سرور و طرب باشد،دوری می‌جویند.

دراعتقادات محلی مردم استان توسل به دسته‌های عزاداری برای شفای بیماران از سالار شهیدان جایگاه ویژه‌ای دارد طوریکه بارها مشاهده شده بیمارانی از هموطنان مسیحی مقیم شهرهای استان نیز در مسیر دسته‌های عزاداری نشسته و از شهیدان کربلا طلب حاجت کرده‌اند.

در روزهای تاسوعا و عاشورا و اربعین حسینی در مناطقی از شهرارومیه که جمعیتی از اقلیتهای دینی نیز در آن سکونت دارند مسیحیان زیادی را می‌توان یافت که همراه با دیگر مردم در مسیر عبور دسته‌ها قرار گرفته و برای امام حسین(ع) و شهدای کربلا اشک می ‌ریزند.

شبیه‌خوانی نیز از جمله آیین‌هایی است که معمولا در روز عاشورا در برخی از روستاهای شهرهای ارومیه، خوی، سلماس و ماکو انجام می‌گیرد که این شبیه - خوانی‌ها به نوعی بازسازی صحنه‌های روز عاشورا در صحرای کربلاست و چگونگی به شهادت رسیدن یاران امام حسین (ع) و خود آن حضرت است.

صبح امروز شنبه همزمان با اربعین حسینی شخصیت های مذهبی در خصوص فلسفه قیام عاشورا و تاثیر نهضت امام حسین (ع) و یارانش در پویایی و حفظ اسلام و تاثیر حضرت زینب و امام سجاد (ع) در زنده نگاه داشتن قیام کربلا سخن گفتند.

در شهرستان ارومیه مرکز آذربایجان غربی نیز سوگواران حسینی در قالب دسته های منظم عزاداری با حضور در امامزاده ها و اماکن مقدس مذهبی به یاد سالار شهیدان و مصائب اسرای دشت کربلا به نوحه خوانی و عزاداری پرداختند.

میادین، خیابانها، سردر ادارات، مساجد و تکایا در شهرهای مختلف آذربایجان غربی از روزهای گذشته به مناسبت اربعین حسینی سیاهپوش شده است.