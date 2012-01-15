به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتحالله جمیری شنبه شب در یادواره شهدای روستای بنداروز دشتستان اظهار داشت: دشمنان نظام میخواهند با کارهایی چون جنگ و ترور، حرکت انقلابی ملت ایران در راه دستیابی به علم و فناوری را متوقف کنند ولی نمیدانند که ملت ایران با چنین کارهایی عقب نمینشیند.
وی ادامه داد: دشمنان نظام با همراهی و همفکری منافقین داخلی پس از شناسایی دانشمندان، برنامهریزی خود برای ترور این دانشمندان را طراحی میکنند و دست به ترور میزنند. توانمندی مقابله با چنین حرکات و تحرکاتی را داریم و در صورت تداوم این حرکات، نیروهای سازماندهی شده کشور برخوردی بسیار محکم با آنها خواهند داشت.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) بوشهر با اشاره به اثبات توانمندی نظام در هشت سال جنگ تحمیلی، اضافه کرد: دشمنان احمقی داریم که از هشت سال جنگ ما مقابل دشمنان روبه رو و پشتسر درس عبرت نگرفتهاند و باز هم دست به چنین حرکاتی میزنند.
وی انقلاب اسلامی ایران را حرکتی برگرفته شده از نهضت عاشورا معرفی کرد و گفت: طبق وصیت شهدا باید راه امام حسین(ع) و یارانش را ادامه دهیم و با ایجاد وحدت ملی و تقویت مبانی دینی و اعتقادی در این راه گام برداریم.
جمیری برگزاری یادواره شهدا را باعث افزایش بصیرت ملت دانست و اظهار داشت: شهدا با خون خود افتخار و عزت را به کشور هدیه کردند و موجب گسترش موج بیداری و بصیرت در بین ملت شدند.
وی ادامه داد: با حضور حداکثری در صحنه انتخابات، ملت ایران بار دیگر جواب رد به یاوهگوئیهای دشمنان نظام خواهند داد. باید با انتخاب یک نماینده اصلاح، مجلسی قدرمند برای ایران اسلامی بسازیم.
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