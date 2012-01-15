غلامرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلیل استعفای خود از سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد گفت: ظلمی که در حق تیم ملی کشتی آزاد شد در تاریخ کشتی ایران بی سابقه بوده است. هر مربی یک زمان می‌آید و زمانی هم می‌رود اما کاری که مسئولان فعلی فدراسیون کشتی ایران با من کردند توهین به شعور همه مردم است.

وی با بیان اینکه "سرم را با این شیوه برکناری بریده‌اند"، افزود: رسول خادم پس از انتصاب خود به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی پس از گذشت دو روز به صورت ناگهانی عنوان کرد که سرمربی تیم ملی کشتی آزاد است و من نیز اگر می‌خواهم می‌توانم به عنوان مربی در کنار تیم ملی باشم.

محمدی در همین خصوص افزود: پس از آنکه خادم از من خواست به عنوان مربی در کنار تیم ملی کشتی آزاد باشم به او گفتم که این شرایط جدید را قبول نمی‌کنم و ای کاش 10 سال پیش شما دین خود را به کشتی ادا می‌کردید!

وی تاکید کرد: ما برای تیم ملی کشتی آزاد زحمات زیادی کشیده‌ایم و حالا که این تیم به شرایط ایده‌آلی رسیده، خادم دست روی آن گذاشته است. به نظر من این تیم لیاقت آن را دارد که در المپیک سه یا چهار مدال بگیرد.

سرمربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد در خصوص استعفای خود نیز گفت: وقتی شرایط را اینگونه دیده و متوجه نحوه تصاحب تیم ملی کشتی آزاد توسط رسول خادم شدم، دیگر ماندن را جایز ندیدم. با ظلمی که آقایان در حق تیم ملی کشتی آزاد کردند، بهترین تصمیم را در استعفا دیدم.

وی در همین خصوص تاکید کرد: معلوم نیست که آقای خادم چرا بعد از سال‌ها با وجود مسئولیت در شورای شهر خود را سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کرده است؟! واقعا نمی‌دانم خادم به دنبال چیست. آیا به دنبال این بود که یک تیم آماده را که دیگران برای آن زحمت کشیده بودند را تصاحب کند و با آن به افتخار برسد؟

محمدی با بیان اینکه آقایان را به خدا واگذار می کنم، گفت: رضا مهماندوست پس از شنیدن این خبر به من زنگ زد و به حالم گریه می‌کرد! او از من پرسید: چرا با تو به این شکل رفتار کردند؟

"چرا و با چه هدفی این تغییر و تحولات باید در آستانه المپیک اتقاق افتاده است؟ چطور آقایان با عزل و نصب‌های خود چنین ریسک‌هایی را در رشته پراهمیتی مثل کشتی انجام می‌دهند؟"

وی با طرح این پرسش‌ها تصریح کرد: من به سهم خودم زحمات زیادی برای تیم ملی کشتی آزاد کشیدم اما این نحوه برخورد و شکل برکناری من نهایت توهین و بی‌احترامی است. ای کاش حداقل یک کمیته فنی در فدراسیون تشکیل می‌شد و اعضای این کمیته این جمع بندی می‌رسیدند که محمدی باید برود نه اینکه سلیقه‌ای در این خصوص عمل شود.