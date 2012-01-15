به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن طاهری در آیین نماز عبادی سیاسی ظهر جمعه اظهار داشت: ترور نخبگان علمی ایران چهره خبیث استکبار جهانی را برای تمامی ملل دنیا نمایان کرد.

وی با بیان اینکه شخصیتهای علمی کشور سرمایه های انسانی ایران اسلامی به شمار می روند، دگفت: دشمنان با ترور چهره های علمی ایران به دنبال کند کردن توسعه علمی این کشور هستند.

امام جمعه موقت همدان با بیان اینکه دشمنان، جوانان ایران اسلامی را به جرم داشتن علم و دانش و فتح قله های علمی ترور می کنند، گفت: یکی از مهمترین جهادها در عصر حاضر جهاد علمی است و جوانان و تک تک افراد جامعه باید در این مسیر حرکت کنند.

حجت الاسلام طاهری افزود: حضور مردم در صحنه و پیروی کردن از رهنمودهای مقام معظم رهبری تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان را خنثی می کند.

وی در ادامه سخنان خود به بیان اهمیت ترویج فرهنگ وقف در جامعه پرداخت و گفت: افراد متدین برای بهره گیری از اجر و ثواب اخروی از شیرینی اموال و مادیات دنیوی گذشته و آن را وقف می کنند ولی برخی اشخاص به خاطر طمع اموال وقفی را تصرف می کنند.

امام جمعه موقت همدان تاکید کرد: فرهنگ سازی در زمینه ترویج سنت وقف جامعه را ایمن می کند.