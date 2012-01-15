رئال مادرید به سختی از سد مایورکا گذشت/ شکست خانگی والنسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید که در زمین مایورکا به مصاف این تیم رفته بود با گل دقیقه 39 "تومر حمد" از میزبان خود عقب افتاد. شاگردان خوزه مورینیو که تا 20 دقیقه پایانی، بازی را واگذار کرده بودند با گل‌های دقایق 72 "گونزالو هیگواین" و 85 "خوزه کالخون" در نهایت سه امتیاز سخت این جدال خارج از خانه را کسب کردند.

در دیگر دیدار مهم شب گذشته والنسیا در مستایا مغلوب رئال سوسیداد شد. "آنتوان گریزمن" در دقیقه 56 تک گل این بازی را به ثمر رساند تا شاگردان "اونای امری" در حضور بیش از 39 هزار تماشاگر خود مغلوب سوسیداد شوند و نتوانند به فاصله یک امتیازی بارسا برسند.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته لالیگا به شرح زیر است:

* سویا صفر - اسپانیول صفر

* گرانادا یک - رایووایه‌کانو 2

گل‌ها: میکل ریکو (87) برای گرانادا و میگل پرز کوئستا (26) و فرانسیسکو مدینا لونا (53) برای رایووایه‌کانو

* رئال زاراگوزا یک - ختافه یک

گل‌ها: مائوریتزیو لانزارو (39) برای زاراگوزا و رافائل لوپز گومز (79) برای ختافه

* مایورکا یک - رئال مادرید 2

گل‌‌ها: تومر حمد (39) برای مایورکا و گونزالو هیگواین (72) و خوزه کالخون (85) برای رئال مادرید

والنسیا صفر - رئال سوسیداد یک

گل: آنتوان گریزمن (56)

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 46 امتیاز

2- بارسلونا 38 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- والنسیا 34 امتیاز

4- لوانته 30 امتیاز (یک بازی کمتر)

18- ویارئال 16 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- اسپورتینگ خیخون 15 امتیاز (یک بازی کمتر)

20- رئال زاراگوزا 11 امتیاز

- هفته نوزدهم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* آتلتیکو مادرید - ویارئال

* اوساسونا - راسینگ سانتاندر

* آتلتیک بیلبائو - لوانته

* اسپورتینگ گیخون - مالاگا

* بارسلونا - رئال بتیس