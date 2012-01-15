اهمیت نیروگاه بوشهر برای روسیه/ اسرائیل باید "ان پی تی" را امضا کند

"آنتون خلوپکوف" رئیس مرکز مطالعات انرژی و امنیت روسیه، سردبیر مجله "باشگاه اتمی" و مشاور شورای امنیت روسیه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضع مسکو در قبال خلع سلاح هسته ای گفت: روسیه متعهد به کسب پیشرفت های بیشتر در زمینه خلع سلاح هسته ای است، سال گذشته قراردادی را با آمریکا برای کاهش شمار تسلیحات هسته ای امضا کردیم و به نظر من بسیار مهم است که دیگر کشورها نیز به مسیری که روسیه هم اکنون در آن قرار دارد، بپیوندند.

خلوپکوف درباره روابط روابط دوجانبه ایران و روسیه گفت: پروژه راه اندازی نیروگاه بوشهر پروژه ای بسیار عظیم و بزرگ بود و اگرچه به دلایل فنی و سیاسی اتمام آن چندین سال به تاخیر افتاد، اما بالاخره پایان یافت و این موضوع قدم بسیار مهمی در توسعه روابط تهران-مسکو بود و می توان انتظار داشت که در آینده شاهد همکاریهای بیشتر باشیم.

آنتون خلوپکوف گفت: ایران افتتاح نیروگاه اتمی بوشهر را یک پیروزی بزرگ استراتژیک می داند و این رویداد مهم نیز برای روسیه و شرکت دولتی "روس اتم" حائز اهمیت است زیرا نشان داد که توانایی اجرای تعهدات خود را در زمینه انرژی اتمی با وجود مشکلات سیاسی و فنی دارد.

وی تاکید کرد: نیروگاه اتمی بوشهر یک مرکز هسته ای صلح آمیز برای تولید برق است که تحت نظارت کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت کرده و تهدیدی برای نظام منع گسترش سلاح اتمی نیست.

وی درباره موضع مسکو در قبال فعالیت های هسته ای رژیم صهیونیستی گفت: فکر نمی کنم تغییری در موضع روسیه در قبال اسرائیل ایجاد شده باشد، مسکو همواره اعلام کرده تمام دولتها که فعالیت هسته ای دارند باید پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا کنند اما متاسفانه تل آویو هیچ قدمی در این راستا برنداشته و بیش از 200 کلاهک هسته ای دارد.

افتتاح نیروگاه اتمی بوشهر برای روسیه و شرکت دولتی "روس اتم" حائز اهمیت است زیرا نشان داد که توانایی اجرای تعهدات خود را در زمینه انرژی اتمی با وجود مشکلات سیاسی و فنی دارد .

خلوپکوف در پاسخ به این پرسش که "چه اقداماتی را برای ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای می توان انجام داد؟" گفت: کشورهای منطقه خاورمیانه باید دور هم جمع شوند و در این باره گفتگو کنند، زیرا خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای امنیت منطقه را تضمین می کند و روسیه که از اعضای دائم شورای امنیت است می توان کمک قابل توجهی را در رسیدن به این هدف انجام دهد و در عین حال حمایت خود را از این موضوع اعلام می کند و هر اقدامی را برای دستیابی به این هدف بزرگ انجام می دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که "رژیم صهیونیستی که پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا نکرده چه اقداماتی باید انجام دهد؟ گفت: انتظار دارم تمام کشورهای منطقه و تل آویو پیمان ان پی تی را امضا کرده و برای دستیابی به خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای تلاش کنند.

خلوپکوف در ادامه با اشاره به کنفرانس اخیر خلع سلاح و عدم اشاعه در تهران گفت: این کنفرانس کمک بسیاری را برای از سرگیری مذاکرات ایران و گروه 1+5 انجام داد، کارشناسان خارجی با حضور در ایران توانستند از نزدیک با نقطه نظرات محققان و افرادی که در اندیشکده های مخالف کار می کنند، آشنا شوند.

وی تاکید کرد: کارشناسان خارجی با شرکت در کنفرانس خلع سلاح توانستند به درک بهتری از تفکر ایرانی ها درباره ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای دست یابند و تبادلات نظرات و برگزاری چنین کنفرانس هایی نقش مهمی را در بالابردن جایگاه ایران در سطح بین المللی دارد.

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معصومه زارع