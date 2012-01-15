آمریکا دست از حمایت اسرائیل بر دارد/ تل آویو باید به پنهانکاری ها پایان دهد

"راجیو سیکری" در پاسخ به نقش سازمان ملل در خلع سلاح هسته ای گفت: با نگاهی به اولین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل می توان گفت که این نهاد بین المللی تلاشهای بسیاری را برای حرکت بیشتر اعضای پیمان منع گسترش سلاح هسته ای در مسیر خلع سلاح انجام داده است.

وی افزود: البته مشکل بزرگ این است که بیشتر کشورها به موضوع خلع سلاح هسته ای توجه نمی کنند اما امیدوارم بان کی مون دبیر کل سازمان ملل با ایفای نقش بیشتر این کشورها را تشویق کند تا به مذاکرات خلع سلاح بپیوندند.

راجیو سیکری در ادامه با اشاره به توافق روسیه و آمریکا برای کاهش شمار تسلیحات خود گفت: اگرچه آمریکا و روسیه با انعقاد پیمان استارت جدید قدم خوبی را برای کاهش شمار تسلیحات برداشتند اما در اصل توافقنامه پیشین تمدید شده و هیچ تغییری در مفاد آن ایجاد نشده که می توان گفت این توافقنامه جدید بسیار بسیار محدود است.

وی در ادامه با اشاره به جانبداری های آمریکا از رژیم صهیونیستی گفت: ایالات متحده باید از حمایت های خود از اسرائیل دست بکشد زیرا این حمایت ها همیشگی نیستند.

معاون پیشین وزیر خارجه هند با تاکید بر لزوم نظارت بر فعالیت های هسته ای رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل باید هم اکنون فعالیت های هسته ای خود را در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد و نباید به پنهان کاری درباره کلاهک های هسته ای خود ادامه دهد.

وی در ادامه گام برداشتن در مسیر خلع سلاح هسته ای را لازمه امنیت جهانی دانست و گفت: تنها در این صورت می توانیم جهانی امن داشته باشیم و نیازمند بکارگیری یک سیاست جامع در خصوص انرژی هسته ای هستیم که امنیت جامعه جهانی را تامین می کند.