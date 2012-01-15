کمبود نقدینگی مهمترین مشکل تعاونیهای روستایی درمیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی براتی در نشست بررسی مشکلات تعاونی های روستایی این شهرستان اظهارداشت: توسعه فعالیت تعاونیهای روستایی در ایجاد فرصتهای شغلی جدید موثر است.

وی افزود ایجاد تعاونیهای کارآمد و موثر در رفع مشکل اشتغال با نظارت، هدایت و حمایت دستگاههای متولی امور تعاونی ها امکان پذیر است.

فرماندار درمیان نیروی انسانی متخصص و با دانش تعاونی را از نیازهای اصلی شبکه تعاون روستایی دانست و تصریح کرد: تغییر در ساختار نیروی انسانی، استفاده از متخصصین و کارشناسان کارآمد در شبکه تعاون روستایی و تحول در ارکان تشکیلات تعاونی ها به منظور استفاده بهینه از منابع انسانی ضروری است.

براتی با بیان اینکه دامنه فعالیت شبکه تعاون روستایی تا دور افتاده‌ ترین و محروم ترین نقاط گسترش یافته، گفت: شرکتهای تعاونی روستایی با جلب اعتماد اعضا و بهره گیری از مشارکت گسترده بهره برداران میتواند به عنوان بازوی توامند بخش کشاورزی کشور نقش آفرینی کنند.

مدیرسازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه تعاون روستایی در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تقویت تشکل های مردمی تعاونی روستایی را دنبال می کند، افزود: تقویت همه جانبه تشکل های کشاورزی و نظارت و حمایت بر تشکل ها از وظایف اصلی سازمان است.

عبدالله رضازاده اظهار داشت: ایجاد روحیه مشارکت و ارتقای فرهنگ تعاون، فراهم کردن امکانات تولید و تامین نیازمندیهای معیشتی و حرفه ای کشاورزان و روستائیان تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان بهبود سطح درآمد و رفاه و ایجاد اشتغال در روستا ها از جمله اهداف مورد نظر شبکه تعاونیهای روستایی است.

وی گفت: تشکلهای تعاونی روستایی از طریق حذف واسطه گری و ایجاد زمینه مناسب برای بازاریابی محصولات کشاورزی نقش مهمی در ساماندهی بازارمحصولات کشاورزی ایفا می کنند.

مدیرسازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی اضافه کرد: سازمان تعاون روستایی بخش مهمی از بدنه جهاد کشاورزی است که قسمت عمده‌ای از فعالیتهای کشاورزی و روستایی کشور را تحت پوشش دارد.