تناقضهای تحریم ایران/ آمریکا مستعمره لابی اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، "جف بلنکفورت" فعال رسانه ای در آمریکا درباره تحریم های ایران می گوید: دو عامل پر قدرت تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران را سبب شده است: نخست و از همه مهمتر فشار لابی قدرتمند صهیونیستی در فرانسه، انگلیس و آمریکا است. این لابی، واشنگتن را به عنوان مهمترین مستعمره اشغالی خود در آورده که در آن نامزدهای ریاست جمهوری و کنگره برای اینکه کمک های برای مبارزه انتخاباتی خود بدست آوردند و آراء یهودی را داشته باشند باید عشق و ارادت خود را به اسرائیل نشان دهند.

بلنکفورت می گوید: این قدرت یهودی در آمریکاست که این کشور را به سوی جنگ و تنش با ایران سوق داده و از پیش از آنکه نخستین سرباز آمریکایی ازعراق خارج شود مسئله هسته ای ایران را مطرح می کرده است. علاوه بر آن کمیته یهودیان آمریکا بعنوان بازوی سیاست خارجی لابی اسرائیلی در واشنگتن با رهبران و مقام های نظامی اروپایی و دیگر نقاط جهان لابیگری می کند تا در حین اینکه آمریکا تحریم‌هایی را علیه ایران وضع می کند آنها هم مواضع سخت تری در برابر تهران اتخاذ کنند.

عامل دوم در این باره عدم تمایل آمریکا برای اجازه دادن به هر کشوری بویژه کشورهای با اهمیت ایران برای حفظ استقلال در حوزه سیاست خارجی است. این موضوع بود که سبب شد تا آمریکا و ناتو یوگسلاوی را در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون در دهه 1990 نابود کند.

وی می گوید: من فکر نمی کنم که نه آمریکا و نه ناتو خواهان جنگ با ایران باشند زیرا که پیامدهای اقتصادی آن بسیار وحشتناک خواهد بود. همانطور که "جیمی کارتر" رئیس جمهوری اسبق آمریکا گفت: چنین جنگی بدتر از آن چه که در عراق دیدیم خواهد بود. در همان حین اسرائیل از طریق مالکیت بر کنگره آمریکا به فشار برای تحریم ایران بعنوان یک راه حل جایگزین ادامه خواهد داد حتی اگر این فشارها سبب افزایش قیمت نفت و ضربه به اقتصاد آمریکا باشد.

این مفسر رسانه ای در آمریکا درباره تهدید بستن تنگه هرمز از سوی ایران که بسیاری آن را نه "پیام نظامی" بلکه "پیام سیاسی" می دانستند، گفت: تهدید به بستن تنگه هرمز که بیشتر آن در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد پاسخی قابل درک نسبت به آخرین دور تحریم ها بود که جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه ایران اعلام کرد. آنچه که هرگز رسانه های آمریکایی از رهبران سیاسی خود نمی پرسد این است که "آمریکا چه حقی دارد تا دست به هر نوع جنگی علیه کشور دیگری مانند ایران بزند، کشوری که هرگز به کشور دیگری حمله نکرده و تهدید به حمله به هیچ طرف دیگری از جمله اسرائیل هم نکرده است".