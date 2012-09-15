  1. ورزش
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۲۵

"رامون کالدرون":

رونالدو اگر ناراضی است از رئال مادرید برود

رونالدو اگر ناراضی است از رئال مادرید برود

رئیس پیشین باشگاه رئال مادرید گفت در صورتی که کریستیانو رونالدو از حضور در این تیم راضی نیست، باشگاه باید او را بفروشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "رامون کالدرون" در سال 2009 و زمانی که ریاست باشگاه رئال مادرید را برعهده داشت رونالدو را با انعقاد قراردادی نجومی به سانتیاگو برنابئو آورد.

وی در خصوص شرایط رونالدو گفت: اگر بازیکنی ناراضی است باید برود. این اتفاق در زمان من در مورد روبینیو روی داد. من او را با مبلغ 28 میلیون یورو خریدم و با مبلغ 48 میلیون فروختم.

کالدرون با اشاره به نفوذ مدیر برنامه‌های رونالدو، "یورگ مندس" در تیم رئال مادرید اظهار داشت: مندس در حال حاضر همه‌کاره باشگاه است و مسئولان باشگاه، رئال مادرید را به دست او و خوزه مورینیو سپرده‌اند. مورینیو مربی بزرگی است و یک انگیزه‌دهنده خوبی محسوب می‌شود اما بعضی وقت‌ها رفتارهایش مایه تاسف است.

کد مطلب 1509372

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