رونالدو اگر ناراضی است از رئال مادرید برود

به گزارش خبرگزاری مهر، "رامون کالدرون" در سال 2009 و زمانی که ریاست باشگاه رئال مادرید را برعهده داشت رونالدو را با انعقاد قراردادی نجومی به سانتیاگو برنابئو آورد.

وی در خصوص شرایط رونالدو گفت: اگر بازیکنی ناراضی است باید برود. این اتفاق در زمان من در مورد روبینیو روی داد. من او را با مبلغ 28 میلیون یورو خریدم و با مبلغ 48 میلیون فروختم.

کالدرون با اشاره به نفوذ مدیر برنامه‌های رونالدو، "یورگ مندس" در تیم رئال مادرید اظهار داشت: مندس در حال حاضر همه‌کاره باشگاه است و مسئولان باشگاه، رئال مادرید را به دست او و خوزه مورینیو سپرده‌اند. مورینیو مربی بزرگی است و یک انگیزه‌دهنده خوبی محسوب می‌شود اما بعضی وقت‌ها رفتارهایش مایه تاسف است.