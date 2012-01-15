«مشق مشتاقی» زهیر توکلی به ناشر سپرده شد

زهیر توکلی نویسنده و شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «مشق مشتاقی» عنوان مجموعهای از مناجاتهای ادبی من است که آن را در دو بخش تنظیم کردهام. بخش اول آن نثر آهنگین دارد که سعی کردهام در آن برخی از ادعیهای که از ائمه نقل شده و یا در مفاتیح آمده است، بازنویسی کنم. بخش دوم هم مناجاتهایی هستند بر اساس مشاهداتم آنها را نوشتهام.
وی افزود: شاید بخش دوم «مشق مشتاقی» متمایز باشد؛ چون با الهام از ارتباط عاطفی که میان خودم و فرزندم وجود دارد، آن را نوشتهام. انسان تا پدر یا مادر نشود، برخی از مسائل عاطفی را درک نمیکند. من ارتباط عاطفی، حمایتی و پشتیبانی میان خود و فرزندم را بلاتشبیه در نظر گرفتم و از آن برای توصیف رابطه مهر و عاطفهای که بین خالق و مخلوق وجود دارد، بهره بردم.
شاعر مجموعه «میخانقاه» ادامه داد: عبدالرحیم سعیدیراد که در زمینه نثر ادبی بسیار قدرتمند است، یک پروژه ادبی را در نشر تکا مدیریت میکند. این طرح در مرحله اول خود 20 عنوان کتاب حاوی نثر ادبی را منتشر کرد و برای مرحله دوم 15 عنوان دیگر سفارش داد که من هم در این مرحله مورد لطف قرار گرفتم و نوشتن یکی از عنوانها به من پیشنهاد شد.
توکلی گفت: زمانی که این پیشنهاد به من شد، برای نوشتن چنین کتابی آماده بودم. بنابراین نوشتن را شروع کردم. من کتاب را سال گذشته به نشر تکا تحویل دادم، ولی اطلاع دارم که تحویل دادن همه کتابهای مرحله دوم پروژه 2 ماه پیش به پایان رسیده است. مسئولان طرح قصد داشتند، همه عناوین را باهم جمعآوری و بعد نسبت به چاپشان اقدام کنند. بنابراین «مشق مشتاقی» طبیعتا یا تا آخر امسال و یا تا زمان برپایی نمایشگاه کتاب تهران منتشر میشود.
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