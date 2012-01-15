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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

میزان بارندگی در مازندران 149 درصد رشد داشت

میزان بارندگی در مازندران 149 درصد رشد داشت

ساری - خبرگزاری مهر: میزان بارندگی در مازندران در پاییز امسال، 286 میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 149 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مطالعات انجام شده از طریق۱۸۰ ایستگاه آب وهواشناسی آب منطقه ای مازندران، میزان بارندگی در پائیز سالجاری، ۲۸۶ میلی متر و حجم ریزش آن معادل 7.4 میلیارد متر مکعب بوده است.

این میزان بارندگی، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و دوره شاخص آماری 40 ساله به ترتیب ۱۴۹ درصد و۴۱ درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، حجم آبدهی هفت رودخانه مهم استان شامل چشمه کیله تنکابن، چالوس، هراز، بابلرود، تالار، تجن و نکا رود بالغ بر یک میلیارد متر مکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و دوره شاخص آماری به ترتیب ۲۵۳ درصد و ۴۸ درصد افزایش نشان می دهد.

از لحاظ کیفی درجه مرغوبیت آب نسبت به متوسط ۱۰ سال گذشته در حد متوسط و خوب ارزیابی شده و براساس دیاگرام شولر آب همه رودخانه ها برای شرب درحال نرمال است.

منابع آبی در مازندران به واسطه برخورداری از موهبت خدادادی جنگل و اراضی کشاورزی، از جایگاه ویژه ای در استان برای کشاورزان برخوردار هستند.
 

کد مطلب 1509385

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