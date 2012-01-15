کشف پنگوئن زال در قطب جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، وی می گوید با وجود تنوع رنگی که در نقشهای صورت پنگوئنها وجود دارد، تمامی این جانداران از الگوی استاندارد رنگی سیاه و سفید برخوردارند. وجود چنین استتاری برای پرنده های غواص بسیار ضروری است اما ظاهرا در این میان استثنائی نیز وجود دارد.

وی در این سفر به سوی قطب جنوب پنگوئنی سفید را مشاهده کرد که به صورت کامل هم زال نبود بلکه از چشمهای رنگی و الگوی رنگ و رو رفته ای از بدن پنگوئنهای چانه نواری یا Chainstrap برخوردار بود.

بسیاری از محققان از چگونگی توانایی بقای این پرنده عجیب در شگفتی هستند، با وجود اینکه رنگبندی غیر عادی بدن ماهیگیری را برای این پنگوئن زال کمی دشوار می کند، اما دیگر جنبه های زندگی این پرنده روالی عادی دارد. پنگوئنهای زال میزانی رقیق از رنگدانه ها را دارند اما هنوز از چشمهای رنگی برخوردار هستند.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، جانورشناسان دلیل این بی رنگی پنگوئن را جهش ژنتیکی می دانند که منجر به رقیق شدن رنگهای پر بدن پنگوئن شده است و در نتیجه رنگ سیاره پرهای بدن پنگوئن به صورت یکدست روشن شده و ظاهری به رنگ قهوه ای کمرنگ و مایل به زرد را در پرنده ایجاد کرده است.