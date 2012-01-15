  1. بین الملل
  2. سایر
۲۵ دی ۱۳۹۰، ۹:۲۹

الوفاق بحرین:

نهادهای بحرینی بی طرف نیستند/ کمیته تحقیق بین المللی تشکیل شود

نهادهای بحرینی بی طرف نیستند/ کمیته تحقیق بین المللی تشکیل شود

جمعیت الوفاق در بیانیه ای تحقیقات بین المللی درباره مرگ یک جوان 24 ساله بحرینی که زیر شکنجه عوامل آل خلیفه به شهادت رسیده است را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جمعیت الوفاق بزرگترین اپوزسیون شیعه بحرین شب گذشته در بیانیه ای تحقیقات بین المللی درباره مرگ "یوسف احمد عباس" جوان 24 ساله بحرینی بر اثر شکنجه را خواستار شد.

در این بیانیه با اعلام اینکه مردم بحرین اعتماد خود را به بی طرف بودن دستگاه های قضایی و امنیتی کشور کاملا از دست داده اند آمده است که یک کمیته تحقیق بی طرف و بین المللی باید درباره شهادت این جوان 24 ساله و دیگر شهدای بحرین تحقیق کند.

این بیانیه پس از آن صادر شد که مرکز حقوق بشر بحرین به نقل از عموی این جوان اعلام کرد که آثار شکنجه بر بدن وی کاملا مشهود است و وی زیر شکنجه جان خود را از دست داده است.

این در حالی است که وزارت کشور بحرین در پرونده پزشکی یوسف احمد عباس ادعا کرده وی به دلیل غرق شدن فوت کرده است.

کد مطلب 1509396

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها