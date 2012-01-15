نهادهای بحرینی بی طرف نیستند/ کمیته تحقیق بین المللی تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جمعیت الوفاق بزرگترین اپوزسیون شیعه بحرین شب گذشته در بیانیه ای تحقیقات بین المللی درباره مرگ "یوسف احمد عباس" جوان 24 ساله بحرینی بر اثر شکنجه را خواستار شد.

در این بیانیه با اعلام اینکه مردم بحرین اعتماد خود را به بی طرف بودن دستگاه های قضایی و امنیتی کشور کاملا از دست داده اند آمده است که یک کمیته تحقیق بی طرف و بین المللی باید درباره شهادت این جوان 24 ساله و دیگر شهدای بحرین تحقیق کند.

این بیانیه پس از آن صادر شد که مرکز حقوق بشر بحرین به نقل از عموی این جوان اعلام کرد که آثار شکنجه بر بدن وی کاملا مشهود است و وی زیر شکنجه جان خود را از دست داده است.

این در حالی است که وزارت کشور بحرین در پرونده پزشکی یوسف احمد عباس ادعا کرده وی به دلیل غرق شدن فوت کرده است.