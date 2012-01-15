«اتحادیه ابلهان» مجوز نشر گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، «اتحادیه ابلهان» اثر معروف «جان کندی تول» نویسنده مشهور آمریکایی که اخیرا از سوی پیمان خاکسار به فارسی ترجمه شده است با دریافت مجوز نشر در دست انتشار قرار گرفته و تا نمایشگاه کتاب سال آینده از سوی نشر چشمه منتشر می‌شود.

«اتحادیه ابلهان» یکی از آثار محبوب در میان مخاطبان رمان در آمریکاست که در سال 1969 نوشته شده است. این رمان چند سال پس از خودکشی نویسنده آن منتشر و در سال 1981 به عنوان برگزیده جایزه پولیتزر نیز معرفی شد.

این رمان اثری کمیک است که سعی دارد فضایی واقعی را با انبوهی از هزل و هجو و طنز برای مخاطب خود به تصویر بکشد.

داستان «اتحادیه ابلهان» در دهه 60 در نیواورلئان اتفاق می‌افتد. شخصیت محوری داستان مردی است مجرد، جوان و تحصیل کرده که از متخصصان ادبیات قرون وسطی نیز به شمار می‌آید. وی که با مادرش زندگی می‌کند، در پی بروز مشکل بزرگی در زندگی‌اش مجبور به خروج از خانه می‌شود و این ماجرا برای او ماجراهایی را رقم می‌زند.

شخصیت اصلی رمان «اتحادیه ابلهان» فردی است که با وجود بهره‌مندی از مواهب دنیای مدرن تمام امکانات موجود در آن را نیز به سخره گرفته و از آنها ابراز تنفر می‌کند.