بهروز علیشیری در گفتگو با مهر افزود: بانکهای خارجی برای تاسیس شعبه، کارگزاری، نمایندگی و بانک مشترک در کشورمان تقاضا دارند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه اجازه تاسیس بانکهای خارجی توسط دولت از مجلس پیش از این اخذ شده است، افزود: شرایط و نحوه تاسیس بانک و شعب بانکهای خارجی در کشور توسط مجلس به تصویب رسیده است.

به گفته وی، هر متقاضی تاسیس بانک خارجی یا موسسه مالی خارجی در کشورمان باید در ابتدای امر به بانک مرکزی مراجعه کند و این بانک است که مجوز لازم برای فعالیت بانکی و مالی و پولی را ارائه می کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه 50 درصد از کارهای مقدماتی مربوط به تاسیس بانکهای خارجی در کشور بر عهده سازمان سرمایه گذاری است، عنوان کرد: 50 درصد بقیه انجام کار بر عهده بانک مرکزی است و باید این بانک نسبت به مواردی که بر عهده دارد پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی مسیر کار دریافت مجوز و غیره را بر روی سایت خود قرار داده و هر موسسه مالی و پولی بین المللی که بخواهد در داخل کشور و سرزمین اصلی شعبه، کارگزاری، نمایندگی یا بانک مشترک تاسیس کند، باید مدارک لازم را از طریق بانک مرکزی دریافت و پس از تکمیل به این بانک ارائه نماید.

علیشیری همچنین تامین حداقل سرمایه را نیز از الزامات تاسیس بانک خارجی دانست و افزود: هم اکنون از 20 تقاضایی که در لیست درخواست کنندگان تاسیس بانک خارجی وجود دارند، 5 درخواست فعال است.