"مسئله پوشش" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام مدافع و مروج آراستگی و پاکیزگی است و با هرگونه بی نظمی و ژنده پوشی مردم به ویژه جوانان مخالف است، اما بیش از آراستگی بیرونی بر آراستگی درونی تأکید داشته و دارد.

خلاصه و معنا کردن زیبایی به زیبایی ظاهری و بیرونی، نگاه مکاتب غیرالهی به انسان و فلسفه زندگی اوست.

از منظر مکاتب الهی به ویژه مکتب اسلام، اصالت با پوشش درونی تقوا و زیبایی درونی ایمان پیوند دارد هرچند بر اهمیت پوشش بیرونی و آراستگی نیز تأکید دارد.

در این اثر پوشش و پوشاک از منظر اسلام، پوشش زن ایرانی در گذر تاریخ، جایگاه پوشش و پوشاک در جامعه امروز، ما و پوشش امروز بحث و بررسی شده است.



کتاب "مسئله پوشش" اثر حسن ابراهیم زاده در 181 صفحه و 2500 نسخه نتشر شده است.