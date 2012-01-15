به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس و شهرداری در بازی رفت در حالی برابر هم به میدان رفته بودند که هر دو تیم با توجه به ناکامی در دو هفته نخست لیگ، در اندیشه پیروزی و به رسیدن به آرامش بودند که آن مسابقه را شهرداری با برتری 2 بر یک به پایان رساند تا ضمن کسب نخستین پیروزیاش در لیگ یازدهم، حاشیهها علیه پرسپولیس و حمید استیلی را افزایش دهد.
پس از 17 هفته بار دیگر پرسپولیس و شهرداری با شرایطی مشابه به هم رسیدند. هر دو تیم نیم فصل دوم را با سرمربی جدید آغاز کردند و پس از یک شکست، با پیروزیهای ارزشمند در هفته نوزدهم برابر حریفان به وضعیتشان سروسامان دادند.
شاگردان مدیرروستا پس از برتری ارزشمند در بازی هفته گذشته مقابل سایپا در کرج، در اندیشه تداوم موفقیتها و رسیدن به نیمه بالایی جدول هستند اما تیم پرسپولیس هم قصد دارد نشان دهد با دنیزلی متحول شده و برتری پرگل برابر شاهین اتفاق و جرقه نبوده است، گرچه محرومیت نورمحمدی مشکلات خط دفاع پرسپولیس را بیشتر میکند.
البته پیروزی برابر شاهین بیش از اینکه ارزش سه امتیاز داشته باشد، به وضعیت روحی و روانی بازیکنان پرسپولیس سروسامان داد و نفراتی همچون اولادی، کاظمیان، علیرضا محمد و غلامرضا رضایی را به روزهای خوبشان نزدیکتر کرد، نفراتی که اگر آماده باشند، میتوانند به موفقیتهای پرسپولیس کمک شایانی داشته باشند.
هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور فردا دوشنبه طبق برنامه زیر به پایان میرسد:
* شهرداری تبریز - پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: احمد صالحی، کمکها: رضا سخندان و رسول فروغی، داورچهارم: ایرج ساعدی
ناظر: فریدون اصفهانیان
جدول رده بندی لیگ برتر:
|تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|گلزده
|گلخورده
|تفاضل
|امتیاز
|ملاحظات
|1- استقلال
|19
|12
|4
|3
|32
|18
|14+
|40
|-
|2- نفت تهران
|19
|10
|6
|3
|28
|20
|8+
|36
|-
|3- تراکتورسازی
|19
|9
|6
|4
|34
|25
|9+
|33
|یک پله صعود
|4- صبای قم
|19
|9
|6
|4
|25
|20
|5+
|33
|یک پله صعود
|5- سپاهان
|19
|8
|7
|4
|28
|18
|10+
|31
|2 پله سقوط
|6- فولادخوزستان
|19
|7
|6
|6
|19
|18
|1+
|27
|2 پله صعود
|7- نفت آبادان
|19
|7
|5
|7
|27
|29
|2-
|26
|یک پله سقوط
|8- پرسپولیس
|19
|6
|7
|6
|24
|22
|2+
|25
|سه پله صعود
|9- ذوب آهن
|19
|5
|9
|5
|19
|22
|3-
|24
|2 پله سقوط
|10- داماش
|19
|6
|5
|8
|21
|25
|4-
|23
|یک پله سقوط
|11- شهرداری
|19
|5
|8
|6
|21
|25
|4-
|23
|2 پله صعود
|12- سایپا
|19
|5
|7
|7
|25
|24
|1+
|22
|2 پله سقوط
|13- ملوان
|19
|5
|6
|8
|22
|21
|1+
|21
|سه پله صعود
|14- شاهین
|19
|4
|8
|7
|18
|22
|4-
|20
|2 پله سقوط
|15- راه آهن
|19
|2
|13
|4
|19
|22
|3-
|19
|یک پله سقوط
|16- فجرسپاسی
|19
|4
|7
|8
|19
|24
|5-
|19
|یک پله صعود
|17- مس کرمان
|19
|5
|4
|10
|16
|22
|6-
|19
|2 پله سقوط
|18- مس سرچشمه
|19
|3
|4
|12
|13
|33
|20-
|13
|-
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