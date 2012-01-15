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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

هفته بیستم لیگ برتر/

نبرد تیم‌های متحول شده/ عیار پرسپولیس دنیزلی در تبریز مشخص می‌شود

نبرد تیم‌های متحول شده/ عیار پرسپولیس دنیزلی در تبریز مشخص می‌شود

تیم‌‎‌های فوتبال شهرداری تبریز و پرسپولیس در حالی فردا دوشنبه در تبریز به مصاف هم می‌روند که این بازی را می‌توان نبرد تیم‌های متحول شده در نیم فصل دوم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس و شهرداری در بازی رفت در حالی برابر هم به میدان رفته بودند که هر دو تیم با توجه به ناکامی در دو هفته نخست لیگ، در اندیشه پیروزی و به رسیدن به آرامش بودند که آن مسابقه را شهرداری با برتری 2 بر یک به پایان رساند تا ضمن کسب نخستین پیروزی‌اش در لیگ یازدهم، حاشیه‌ها علیه پرسپولیس و حمید استیلی را افزایش دهد.

پس از 17 هفته بار دیگر پرسپولیس و شهرداری با شرایطی مشابه به هم رسیدند. هر دو تیم نیم فصل دوم را با سرمربی جدید آغاز کردند و پس از یک شکست، با پیروزی‌های ارزشمند در هفته نوزدهم برابر حریفان به وضعیت‌‍شان سروسامان دادند.

شاگردان مدیرروستا پس از برتری ارزشمند در بازی هفته گذشته مقابل سایپا در کرج، در اندیشه تداوم موفقیت‌ها و رسیدن به نیمه بالایی جدول هستند اما تیم پرسپولیس هم قصد دارد نشان دهد با دنیزلی متحول شده و برتری پرگل برابر شاهین اتفاق و جرقه نبوده است، گرچه محرومیت نورمحمدی مشکلات خط دفاع پرسپولیس را بیشتر می‌کند.

البته پیروزی برابر شاهین بیش از اینکه ارزش سه امتیاز داشته باشد، به وضعیت روحی و روانی بازیکنان پرسپولیس سروسامان داد و نفراتی همچون اولادی، کاظمیان، علیرضا محمد و غلامرضا رضایی را به روزهای خوب‌شان نزدیک‌تر کرد، نفراتی که اگر آماده باشند، می‌توانند به موفقیت‌های پرسپولیس کمک‌ شایانی داشته باشند.

هفته بیستم رقابت‌‎های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا دوشنبه طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:
* شهرداری تبریز - پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: احمد صالحی، کمک‌ها: رضا سخندان و رسول فروغی، داورچهارم: ایرج ساعدی
ناظر: فریدون اصفهانیان

جدول رده بندی لیگ برتر: 

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز ملاحظات
1- استقلال 19 12 4 3 32 18 14+ 40 -
2- نفت تهران 19 10 6 3 28 20 8+ 36 -
3- تراکتورسازی 19 9 6 4 34 25 9+ 33 یک پله صعود
4- صبای قم 19 9 6 4 25 20 5+ 33 یک پله صعود
5- سپاهان 19 8 7 4 28 18 10+ 31 2 پله سقوط
6- فولادخوزستان 19 7 6 6 19 18 1+ 27 2 پله صعود
7- نفت آبادان 19 7 5 7 27 29 2- 26 یک پله سقوط
8- پرسپولیس 19 6 7 6 24 22 2+ 25 سه پله صعود
9- ذوب آهن 19 5 9 5 19 22 3- 24 2 پله سقوط
10- داماش 19 6 5 8 21 25 4- 23 یک پله سقوط
11- شهرداری 19 5 8 6 21 25 4- 23 2 پله صعود
12- سایپا 19 5 7 7 25 24 1+ 22 2 پله سقوط
13- ملوان 19 5 6 8 22 21 1+ 21 سه پله صعود
14- شاهین 19 4 8 7 18 22 4- 20 2 پله سقوط
15- راه آهن 19 2 13 4 19 22 3- 19 یک پله سقوط
16- فجرسپاسی 19 4 7 8 19 24 5- 19 یک پله صعود
17- مس کرمان 19 5 4 10 16 22 6- 19 2 پله سقوط
18- مس سرچشمه 19 3 4 12 13 33 20- 13 -

 

کد مطلب 1509450

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