به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس و شهرداری در بازی رفت در حالی برابر هم به میدان رفته بودند که هر دو تیم با توجه به ناکامی در دو هفته نخست لیگ، در اندیشه پیروزی و به رسیدن به آرامش بودند که آن مسابقه را شهرداری با برتری 2 بر یک به پایان رساند تا ضمن کسب نخستین پیروزی‌اش در لیگ یازدهم، حاشیه‌ها علیه پرسپولیس و حمید استیلی را افزایش دهد.

پس از 17 هفته بار دیگر پرسپولیس و شهرداری با شرایطی مشابه به هم رسیدند. هر دو تیم نیم فصل دوم را با سرمربی جدید آغاز کردند و پس از یک شکست، با پیروزی‌های ارزشمند در هفته نوزدهم برابر حریفان به وضعیت‌‍شان سروسامان دادند.

شاگردان مدیرروستا پس از برتری ارزشمند در بازی هفته گذشته مقابل سایپا در کرج، در اندیشه تداوم موفقیت‌ها و رسیدن به نیمه بالایی جدول هستند اما تیم پرسپولیس هم قصد دارد نشان دهد با دنیزلی متحول شده و برتری پرگل برابر شاهین اتفاق و جرقه نبوده است، گرچه محرومیت نورمحمدی مشکلات خط دفاع پرسپولیس را بیشتر می‌کند.

البته پیروزی برابر شاهین بیش از اینکه ارزش سه امتیاز داشته باشد، به وضعیت روحی و روانی بازیکنان پرسپولیس سروسامان داد و نفراتی همچون اولادی، کاظمیان، علیرضا محمد و غلامرضا رضایی را به روزهای خوب‌شان نزدیک‌تر کرد، نفراتی که اگر آماده باشند، می‌توانند به موفقیت‌های پرسپولیس کمک‌ شایانی داشته باشند.

هفته بیستم رقابت‌‎های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا دوشنبه طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

* شهرداری تبریز - پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: احمد صالحی، کمک‌ها: رضا سخندان و رسول فروغی، داورچهارم: ایرج ساعدی

ناظر: فریدون اصفهانیان

جدول رده بندی لیگ برتر: