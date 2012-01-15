انتخابات مجلس نهم گرفتار کش و قوسهای سیاسی نیست

اسماعیل نجار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتخابات باید منجر به انسجام و وحدت ملی شود، اظهار داشت: ما در برگزاری انتخابات در استان کرمان به دنبال دو نکته اصلی هستیم.

وی ادامه داد: یکی حضور حداکثری است که رهبر معظم انقلاب هم بر آن تاکید داشته اند و دیگری اجرای قانون که ما با جدیت پیگیر آن هستیم.

نجار بیان داشت: کاندیداهای مجلس باید اخلاق را رعایت کنند چرا که بعد از ورود به مجلس، قوانینی که وضع می شود همه در راستای گسترش اخلاق و معنویت است.

استاندار کرمان ادامه داد: همه دست اندرکاران باید برای حضور حداکثری مردم در این انتخاب تلاش کنند.

وی بر عدم استفاده از امکانات دولتی در راستای فعالیت های انتخاباتی تاکید کرد و گفت: خود افراد هم به عنوان امکانات دولتی به حساب می آیند که باید مرخصی بگیرند و دنبال کارهای خود باشند.

نجار همچنین اظهار داشت: ما همه صاحب فکر و اندیشه هستیم و جهت های خاصی سیاسی داریم اما نباید در کارها آن را دخالت دهیم.