95 شعبه ثابت و سیار آراء مردم شهرستان قروه را جمع آوری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخری در جلسه هیئت اجرایی انتخابات شهرستان قروه گفت: از تعداد 95 شعبه، 51 شعبه به صورت ثابت و 44 شعبه به صورت سیار در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری آراء مردم قروه را جمع آوری می کنند.

وی در ادامه از تشکیل یک شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: امکانات لازم برای صیانت از آرا مردم در این شهرستان فراهم شده است.

فرماندار قروه با بیان اینکه کار نظارت بر مراحل مختلف انتخابات مجلس نهم در این شهرستان آغاز شده است، افزود: آراء مردم به عنوان امانتی سنگین در نزد مجریان و ناظران انتخاباتی است و همه خود را موظف به امانتداری از آراء و نظرات مردم می دانند.

فخری با اعلام این مطلب که برای برگزاری انتخابات باشکوه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری در این شهرستان تمهیدات لازم اندیشیده شده است، ادامه داد: با همکاری و مشارکت مردم انتخاباتی سالم و پرشور برگزار می شود.

وی از برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه بارز مردم سالاری دینی نام برد و بیان کرد:حضور همه جانبه مردم در عرصه های مختلف طی گذشت بیش از سه دهه توانسته است با برخورداری از پشتوانه و آرای مردمی، در انتخابات مختلف تائیدی محکم بر اهداف و سیاست ‌های نظام مقدس اسلامی باشد.

فرماندار شهرستان قروه با مهم خواندن بحث انتخابات در شرایط کنونی گفت: انتخابات یکی از صحنه ‌های پرشوری است که فرصت‌ های زیادی را برای نظام جلوه ‌گر می ‌سازد و مردم با در‌ک شرایط این فرصت ‌ها را به نفع نظام جمهوری اسلامی رقم می ‌زنند.

فخری افزود: مردم ایران اسلامی با اراده و شعور بالای سیاسی خود حساسیت هر مقطع زمانی را در طول انقلاب اسلامی درک کرده است و در طول این سالیان حماسه حضور در 30 انتخابات را با شورتر از قبل به نمایش گذاشته ‌اند‌.