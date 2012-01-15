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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

دلاور به مهر خبر داد:

مدارس ابتدایی خراسان رضوی به دلیل بارش برف تعطیل شد

مدارس ابتدایی خراسان رضوی به دلیل بارش برف تعطیل شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی از تعطیلی مدارس ابتدایی این استان به دلیل بارش برف و برودت هوا خبر داد.

مهدی دلاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: امروز مدارس دوره ابتدایی شهرستان های قوچان، کلات، جوین، خوشاب، احمد آباد، طرقبه شاندیز و نواحی تبادکان، رضویه و فریمان به دلیل ادامه بارش برف و لغزندگی خیابان‌ها، تعطیل است.

وی افزود: مدارس ابتدایی  و راهنمایی نواحی و شهرستان های سرولایت، چناران و گلبهار نیز امروز به دلیل برودت هوا و لغزندگی سطح معابر تعطیل هستند.

گفتنی است، این دومین برف سنگین زمستانی است که از اول دی ماه جاری خراسان رضوی را سفید پوش کرده و منجر به تعطیل مدارس در این استان شده است.

بارندگی در خراسان رضوی از روز گذشته در مشهد و سایر شهرستان‌های خراسان رضوی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 1509471

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