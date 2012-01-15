داوران جشن نهم تصویر سال معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشن تصویر سال، فهرست نهایی دبیران میهمان چهار بخش عکس، فیلم، گرافیک و کاریکاتور و بخش ویژه شهر تهران را بهشرح زیر اعلام کرد:
بخش فیلم: (بخش ویژه شهر تهران و جوانان زیر 25 سال)
دبیر: پیروز کلانتری
داوران: رخشان بنیاعتماد، کیانوش عیاری و ابراهیم مختاری
بخش عکس: (بخش ویژه شهر تهران و جوانان زیر 25 سال)
دبیر: احمد عالی
داوران: نصراله کسراییان، مهران مهاجر و پیمان هوشمندزاده
بخش گرافیک (پوستر)
بخش ویژه شهر تهران:
دبیر: امرالله فرهادی
داوران: آیدین آغداشلو، ابراهیم حقیقی و ساعد مشکی
بخش جوانان زیر 25 سال و نسل پنجم گرافیک ایران/ داوران معرفیشده از سوی انجمن طراحان گرافیک ایران:
قباد شیوا، فرزاد ادیبی و مجید کاشانی
بخش کاریکاتور: (بخش ویژه شهر تهران و جوانان زیر 25 سال)
دبیر: کامبیز درمبخش
داوران: جواد علیزاده، علی جهانشاهی و هادی حیدری
در آستانه بیستمین سال انتشار نشریه تصویر، نهمین دوره جشن تصویرسال از اول تا بیستم اسفندماه سالجاری همچون دورههای گذشته، با در اختیار داشتن کلیه فضاهای نمایشگاهی خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
در نهمین دوره، بهجز موضوع آزاد که در رشتههای عکاسی گرافیک، کاریکاتور و فیلم در تمام دورهها مد نظر بوده است، شهر تهران بهعنوان موضوع بخش ویژه این دوره برای کلیهی رشتهها در نظر گرفته شده است که آثار تولید شده در تمامی سالهای بعد از انقلاب را دربر میگیرد.
آثار مربوط به شهر تهران برای همه گروههای سنی مورد داوری قرار میگیرند و در هر بخش عکس، گرافیک، کاریکاتور و فیلم به پنج نفر برگزیده تندیس جشن تصویر سال (ویژه شهر تهران)، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا خواهد شد.
در نهمین دوره جشن تصویرسال و در ادامه رویکرد ویژه بهجوانان، جایزه جوانان زیر ۲۵ سال بهیاد و نام محسن رسولاف – هنرمند جوانی که که شهریورماه سال ۱۳۸۷در سانحه سقوط هواپیما درگذشت – در رشتههای عکاسی، گرافیک، کاریکاتور و فیلم، ازطریق آرای هیات داوری هر رشته اهدا خواهد شد.
جوایز و تندیس ویژه در این بخش که بهمنظور شناسایی و تشویق استعدادهای جوان کشور، در رشتههای مختلف هنرهای تصویری در نظر گرفته شدهاست، همچون دورههای گذشته ازسوی بنیاد فرهنگی هنری محسن رسولاف اهدا میشود.
هنرمندان علاقهمند به شرکت در نهمین جشن تصویر سال فقط تا پایان دیماه جاری فرصت دارند از طریق ثبت نام و آپلود در سایت رسمی تصویر به آدرس tassvir.com و همچنین ارسال سیدی ودیویدی آثار به دبیرخانه تصویرسال واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، خیابان گلریز، پلاک۱۹، طبقه سوم، زنگ چهارم اقدام کنند.
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