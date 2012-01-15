افراد پیگیر مطالبات مردم، انتخاب شوند/ اقتصاد پشتوانه اقدامات فرهنگی

حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرمسار با تاکید بر اینکه دشمنان همواره در صدد ضربه زدن به نظام هستند، افزود: مهم حضور گسترده و با شکوه مردم در انتخابات است پس باید زمینه های حضور حداکثری فراهم شود.

وی نقش تبلیغات و فضاسازی را برای افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات بسیار حائز اهمیت دانست.



در چارچوب قانون اساسی گام برداشته شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان به برخی از شاخص های شفاف و روشن در قانون انتخابات اشاره کرد و افزود: باید در چارچوب قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری گام برداشته شود و مردم نیز هر کسی را که برخوردار از این ویژگی های بود انتخاب نمایند.

علی شکری افزود: کاندیداها نباید وعده های کاذب بدهند بلکه باید به وعده هایی که قابلیت اجرایی دارد تاکید کنند.

وی همچنین از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی خواست تا حریم و حرمت اشخاص را رعایت کرده و خود را اثبات نمایند که لازمه آن الزاماً تخریب دیگران نمی باشد.



بدون پشتوانه اقتصادی اقدامات فرهنگی حیات پایدار نخواهد داشت

شکری اظهار داشت: در بخش فرهنگی انتظار می رود نمایندگان مجلس توجه خاصی برای رکن اصلی فرهنگ به عنوان عنصر سازنده کشور داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان توجه ویژه نمایندگان را برای تخیصص بودجه به بخش فرهنگی مورد تاکید قرار داد و افزود: از نیازهای مهم بخش فرهنگ ترویج بیشتر آموزه های دینی می باشد که در این زمینه فرهنگ و اقتصاد لازم و ملزوم هم هستند و بدون پشتوانه اقتصادی اقدامات فرهنگی حیات پایدار نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: در زیرساخت های فرهنگی امکان دارد جلو باشیم ولی می طلبد به تولید فکر و اندیشه بها داده شود.



جلسات خانگی قرآن کریم در سطح استان ساماندهی می شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان از مسئولان ادارات تابعه این اداره کل در سطح استان خواست تا برای جذب اعتبارات باقیمانده سال 90 طرح های بومی و منطقه ای خود را پیشنهاد بدهند.

وی با اشاره به ساماندهی و کمک به جلسات خانگی قرآن کریم در سطح استان افزود: افراد متمکنی که در منازل خود می توانند جلسات قرآن راه اندازی نمایند با مراجعه به ادارات تبلیغات اسلامی نسبت به ثبت جلسات خود اقدام کنند.