12 اسفند؛ روز پاسخ یاوه گویان/ لزوم مجازات عاملان ترورها

به گزارش خبرنگار مهر، مردم گلستان با گرامیداشت شهادت دانشمند هسته ای ایران، شهید مصطفی احمدی روشن، عنوان کرده اند که اینگونه ترورهای ناجوانمردانه ملت ایران را از هدفش باز نخواهد داشت.

در عین حال گلستانیها تاکید کرده اند، ملت ایران پاسخ این یاوه گویی ها را در روز 12 اسفند ماه با حضور پرشور در پای صندوقهای رای خواهند داد.

یک دانشجوی گرگانی با محکوم کردن ترور دانشمند هسته ای ایران عنوان کرد: اینگونه حرکتها نشان از ضعف و زبوی جبهه استکبار است.

محمد جمارانی افزود: دشمن بداند، با این گونه حرکتها نمی تواند خللی در اراده ملت ایجاد کند، زیرا ملت ایران با شهادت زنده است.

وی بر لزوم تسریع در مجازات عاملان ترورها تاکید کرد و گفت: سکوت مجامع جهانی و بین المللی در زمینه این اقدام تروریستی جای تامل دارد.

یک فرهنگی گلستان نیز با اشاره به اینکه دشمنان تاب و تحمل پیشرفتهای ایران اسلامی در حوزه های مختلف را ندارند، گفت: آنها می پندارند که با این گونه ترورهای ناجوانمردانه می توانند ملت ایران را از هدفشان بازدارند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد یاس و نامیدی بین مردم با دست زدن به تحریمها گفت: به فرموده رهبری، ملت ایران اکنون در اوج پیشرفت و تعالی است و دشمنان با این اقدامات ضعف شان را بیشتر نمایان می کنند.

یک کاسب و بازاری گنبد کاووس نیز گفت: دشمنان می خواهند با انجام این قبیل ترورها و توطئه ها، حضور ملت را در انتخابات آتی کمرنگ جلوه دهند در حالی که مردم پاسخ این ترفندها را در 12 اسفند خواهند داد.



در عین حال دانشگاهیان گلستان نیز اعتقاد دارند، بی شک این اقدام ابلهانه استکبار جهانی به دست سرویسهای جاسوسی صهیونیستی و آمریکایی از عجز و درماندگی آنان در مقابل پیشرفت روزافزون ایران اسلامی در حوزه های مختلف علمی و فناوری و اقتدار روزافزون ملی و بین المللی در کنار موج بیداری اسلامی خبر می دهد.



آنان عنوان کردند که کایت ترور اندیشمندان و نخبگان کشورمان برای مردم این مرز پرگوهر حکایت جدیدی نیست و در این سه دهه که ایران اسلامی عزیز پرچم انسانیت و معنویت را در سراسر جهان به اهتزاز در آورده، سردمداران استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی این حرکت اصیل و متعالی را مورد غضب و دشمنی قرار دادند و از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی دریغ نکرده اند.



دانشگاهیان گلستان تاکید کرده اند: دنیا بداند که با شهادت دکتر مصطفی احمدی روشن که به حق یکی از فرماندهان جبهه جنگ نرم بود نه تنها خللی در جبهه معنویت و عدالت ایجاد نخواهد شد بلکه این عروج ملکوتی باعث تقویت اراده راستین افسران جوان این جبهه خواهد گردید و به رغم تمامی تحریم های علمی، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور، تربیت و پرورش هزاران دانشمند فرهیخته را دنبال کرده و در راستای تحقق سند چشم انداز افق 1404 گام برخواهد داشت.



جواد قناعت استاندار گلستان نیز افزود: این اقدام کور دشمنان ملت بویژه امریکا و رژیم صهیونیستی که در آستانه سالگرد شهادت شهید علیمحمدی صورت گرفت، گرچه باعث شد که یکی از خادمان شریف فعالیتهای هسته ای کشورمان را از دست بدهیم اما خون پاک این شهید و سایر شهدای علمی کشور موج دیگری از خروش و فریاد عدالتخواهانه مردم عزیز کشورمان را بوجود خواهد آورد و بر صلابت و ایستادگی ما خواهد افزود.



وی اظهار داشت: بدخواهان این کشور بویژه استکبار جهانی و اسراییل جنایتکار بدانند که حرکت روبه رشد و توسعه همه جانبه ایران اسلامی با عنایات حق هرگز متوقف نخواهد شد.



قناعت عنوان کرد: بی شک خون پاک دانشمندان هسته ای بویژه شهید احمدی روشن که روشنگر راه ملت مؤمن کشورمان است در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان بزودی رسواگر مزدوران بیگانه خواهد بود.