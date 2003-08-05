فيلم انيميشن «خانه امن» مقاومت مردم فلسطين را نشان مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي اين مركز، اين فيلم انيميشن كه محصول گروه هنرمندان شركت آريا صنعت تخيل است، داستان يك كودك را بيان مي كند كه سعي دارد مانع تعرض نظاميان صهونيست به خانه اي شود كه او روي تخته سياهش نقاشي كرده است.

در اين اثر داريوش دالوند به عنوا ن مجري طرح، مهدي صارمي در مقام كارگردان و علي رشيدي زاده و مهدي صارمي به عنوان انيماتور در آن فعاليت داشته اند.

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