سرمربي تيم فوتبال سايپا: اين جلسات بايد تداوم داشته باشد

دراين جلسه كه برانكوايوانكويچ، حسين فركي، همايون شاهرخي، حميد سجادي به همراه تعدادي ازمربيان حاضردرليگ برتر حضورداشتند برانكوايوانكويچ سرمربي تيم ملي فوتبال ضمن تبادل نظربا مربيان رئوس برنامه هاي خود را به اطلاع آنها رساند.

مجتبي تقوي سرمربي تيم فوتبال سايپا پس ازپايان اين جلسه به خبرنگار" مهر" گفت: نشست بسيارخوبي بود كه فكرمي كنم براي نخستين باردرفوتبال ما چنين اتفاقي افتاد.

وي گفت: آقاي برانكودراين نشست برنامه هاي تيم ملي را تا پايان مسابقات مقدماتي جام جهاني اعلام كرد كه اعلام اين برنامه ها مي تواند براي ما مربيان شاغل در ليگ بسيارمفيد باشد.

تقوي افزود: تاريخ ديدارهاي رسمي تيم ملي درچارچوب مسابقات مقدماتي جام جهاني ازقبل مشخص بود، اما برانكوونيزبرنامه هاي خود را نيزبيان كرد تا ما براساس برنامه هاي تيم ملي بتوانيم براي تيمهاي خود برنامه ريزي كنيم.

وي به لزوم نزديكي بيشتركادرفني تيم ملي با مربيان باشگاهي گفت: اين تعامل هرچقدربيشترباشد به سود طرفين خواهد بود و كاربسيارارزنده اي است كه فكرمي كنم درفوتبال روزدنيا يك امرمرسوم ومتداول است.

سرمربي سايپا درخصوص ناكاميهاي اخير تيمش گفت: ما درهمه اين ديدارها كه نتيجه نگرفته ايم، شايستگيهاي خود را به اثبات رسانده ايم اما قبول دارم كه درنتيجه گيري خوب عمل نكرده ايم.

وي درخصوص برنامه هاي سايپا براي تعطيلات نيم فصل گفت: تيم ما بيشترازهرچيزي به استراحت نيازدارد كه ازهمين رو تمرينات تا روزجمعه آينده تعطيل خواهد بود، چرا كه برنامه ريزي ما براي تعطيلات درپايان هفته پانزدهم بود كه به هفته هيجدهم موكول شد.

تقوي افزود: به دنبال جذب چند بازيكن خوب هستيم كه احتمالا اين بازيكنان خارجي خواهند بود وسعي مي كنيم بازيكناني را به خدمت بگيريم كه توانايي بالايي داشته باشند ونسبت به بازيكنان فعلي ليگ برتر ازسطح كيفي بهتري برخوردارباشند.

سرمربي سايپا درپايان گفت: مطمئنا دردوربرگشت سايپا نتايج مطلوبي كسب خواهد كرد وسعي مي كنيم مجددا همان تيم شجاع و با روحيه اول فصل باشيم.