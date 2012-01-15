سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: نهادینه کردن تجارب علمی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از دیگر تکالیف بند ج ماده 15 برنامه پنجم توسعه محسوب می شود که بر عهده آموزش عالی نهاده شده است.

وی در این باره گفت: بر همین اساس کمیته دفاع مقدس شکل گرفت و درس آشنایی با دفاع مقدس در دانشگاه‌های کشور اجرا شد که طبق ابلاغ جدید، این درس اختیاری است اما می‌تواند به سقف واحدها اضافه شود.

این مقام مسئول در وزارت علوم درباره وظایف کمیته دفاع مقدس اظهار داشت: این کمیته به دروس تخصصی مانند مهندسی دفاع، هنر دفاع، روانشناسی دفاع، ادبیات و تاریخ دفاع ورود پیدا کرده است.

تکالیف وزارت علوم در حوزه نخبگان

قانون برنامه پنجم 13 تکلیف در حوزه نخبگان مشخص کرده که به گفته قدیمی، تسهیل ارتقای تحصیلی در ورود به رشته‌های مورد علاقه، اعطای حمایتهای مالی و بورس، هدایت تحصیلی در رشته‌ ها ی اولویت دار کشور و ایجاد فرصتهای شغلی از مهمترین تکالیف این برنامه به شمار می رود.

وی همچنین به استقرار دبیرخانه شورای استعداد درخشان در وزارت علوم، اشاره کرد و گفت: این دبیرخانه به طور اختصاصی به حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان اختصاص دارد.