  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۷

امامی خبر داد:

کاهش 15 درصدی پرونده های مانده در شعب حل اختلاف رامیان

کاهش 15 درصدی پرونده های مانده در شعب حل اختلاف رامیان

رامیان - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری رامیان از کاهش 15 درصدی پرونده های مانده در شعب شورای حل اختلاف شهرستان خبر داد.

کوروش امامی راد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پاییز امسال تعداد پرونده های مانده در شعب شورای حل اختلاف این شهرستان از 354 فقره به 300 فقره رسید که نشان از کاهش 15 درصدی پرونده های مانده در شعب دارد.

وی گفت: با حضور قضات و تلاش اعضا، بقیه پرونده های مانده در شعب نیز بزودی تعیین تکلیف شوند.

امامی راد، حضور مستمر قضات، آموزش اعضا، برنامه ریزی، سرکشی مداوم به شعب و نظارت بر روند رسیدگی به پرونده ها را از علل کاهش تعداد پرونده های مانده در شعب این شورا برشمرد.

وی در ادامه از برگزاری جلسات توجیهی به منظور حل مشکلات ابلاغ اوراق قضایی خبر داد و گفت: با برگزاری این جلسات علاوه بر شناسایی موانع و مشکلات این بخش، نحوه صحیح ابلاغ اوراق قضایی نیز به ماموران ابلاغ آموزش داده می شود.

امامی راد تاکید کرد: با برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه آموزشی و کارورزی عملی اعضا در شعب دادگاه کیفیت رسیدگی به پرونده ها نیز بیش از پیش افزایش یابد. 
کد مطلب 1509528

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها