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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

ایوب زاده:

ورزشکار دختر فارسی به مرحله سوم انتخابی تیم ملی دارت راه یافت

ورزشکار دختر فارسی به مرحله سوم انتخابی تیم ملی دارت راه یافت

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن دارت استان فارس گفت: در مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی دارت کشور که در شهرستان گرمسار برگزار شد، مونس برکتی از استان فارس به مرحله سوم راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ایوب زاده افزود: مونس برکتی که 18 سال سن دارد در مرحله دوم حریفان خود را از گرگان و مشهد شکست داد و به مرحله سوم راه یافت.

وی اضافه کرد: مسابقات انتخابی تیم ملی در چهارمرحله برگزار می شود و مرحله آخر آن شیراز میزبان است و این امیدواری وجود دارد که مونس برکتی پیراهن پر افتخار تیم ملی را به تن کند.

رئیس انجمن دارت استان فارس گفت: تلاش خواهیم کرد این ورزشکار شایسته را برای بر گزاری دومرحله دیگر انتخابی که بسیار مهم است آماده کنیم و امیدواریم برکتی که شانس پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارد مورد حمایت به خصوص از سوی رسانه ها قرار گیرد. 

کد مطلب 1509537

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