ورزشکار دختر فارسی به مرحله سوم انتخابی تیم ملی دارت راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ایوب زاده افزود: مونس برکتی که 18 سال سن دارد در مرحله دوم حریفان خود را از گرگان و مشهد شکست داد و به مرحله سوم راه یافت.

وی اضافه کرد: مسابقات انتخابی تیم ملی در چهارمرحله برگزار می شود و مرحله آخر آن شیراز میزبان است و این امیدواری وجود دارد که مونس برکتی پیراهن پر افتخار تیم ملی را به تن کند.

رئیس انجمن دارت استان فارس گفت: تلاش خواهیم کرد این ورزشکار شایسته را برای بر گزاری دومرحله دیگر انتخابی که بسیار مهم است آماده کنیم و امیدواریم برکتی که شانس پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارد مورد حمایت به خصوص از سوی رسانه ها قرار گیرد.