شرایط سرچشمه سخت تر شد/ عدم جذب بازیکنان با کیفیت

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر شرفی شنبه شب در جمع خبرنگاران در کنفرانس خبری قبل از بازی مقابل ملوان گفت: اعتراف می کنم که برای چند بازیکن از جمع 9 نفری که از تیم کنار گذاشتیم جایگزینی نداریم و همین شرایط تیم را سخت کرده است.

شرفی عنوان داشت: اگر با تغییر سرمربی تیم سرچشمه از لحاظ فنی رشد کند حتما از سرچشمه می روم.

وی تصریح کرد: ملوان تیم محلی خوبی است سالیان متمادی بازیکنان تیم در کنار هم کار کرده اند و بازی خوبی دارند ولی باید گفت برد ملوان دور از دسترس نیست.

شرفی یادآورشد: برای اینکه ثابت کنیم در بازی با فولاد روز بدی داشتیم، برای جبران آن باخت باید بازی با ملوان را ببریم.

وی اظهار داشت: 15 روز نیم فصل برای یارگیری تا حدودی کم وقت داشتیم هر چند که بدون وقفه کار یارگیری را شروع کردیم ولی شرایط سرچشمه و فشار هوایی که دارد هر بازیکنی را راضی نمی کند تا به این شهر بیاید.

شرفی درباره ایکسون بازیکن خارجی سرچشمه نیز گفت: خوشبختانه با تست به موقع MRI که از وی گرفتیم متوجه پارگی رباط وی شدیم.

وی گفت: در صورت جذب متضرر می شدم و با پس فرستادن وی جای یک بازیکن خارجی مان خالی است.

شرفی ابراز داشت: بازیکنان جدیدی که به تیم اضافه شده اند کمی زمان می خواهند تا هماهنگ شوند که امیدوارم این زمان، همین بازی با ملوان باشد.

سرمربی مس سرچشمه بیان داشت: بازی با فولاد را فقط با بدشانسی باختیم وقتی تاسیسات و امکانات تیم فولاد و بازی شان را دیدیم تعجب کردیم چرا فولاد با این امکانات قهرمان نمی شود.

شرفی با اشاره به اینکه از وجود حسینی کمک مربی نیم فصل اول ضربه بزرگی خوردم گفت: حسینی را در تیم سرچشمه شخصیت دادیم و بزرگ کردیم ولی وی برایمان مشکل ساز شد.

وی در مورد مذاکره با ابراهیم صادق پور مربی داماش گفت: در شرایط خوب تیم با وی مذاکره کردیم و وی به شخص بنده قول داداما اینک حرف و حدیث هایی می شنوم درباره پیوستن وی به تیم های دیگر که اگر درست باشد دور زدن تیم سرچشمه و بنده است و دور از اخلاق حرفه ای است.

شرفی اظهار داشت: در مورد کنار گذاشتن علی مولایی باید بگویم این بازیکن تیم را اذیت می کرد و وقتی یک نفر بیمار باشد درست نیست به خاطر وی بقیه تیم را کنار گذاشت بلکه باید بیمار را از تیم دور کرد.

وی تعهد خواستن رسانه ها در قبال عدم سقوط سرچشمه از لیگ را غیر حرفه ای دانست و گفت: این حرف مانند یک داس بالای سربنده است در حالیکه فوتبال هیچ چیزش قابل پیش بینی نیست.

شرفی بیان داشت: در اکثریت بازیها سرچشمه اسیر برتری حریف بود و استرسی در کار نبود به اندازه کافی و در توان تیم با آنها از نظر فنی کار شده است و بنده به تیم سرچشمه و کار خوب بازیکنانم امیدوار هستم.

شرفی ابراز داشت: برای تیم ساختن دو تا چهار سال زمان نیاز است و ابزاری مانند تیم های پایه که در اختیار سرمربی باشند نمی دانم چرا به اندازه ای که سرچشمه را نقد می کنید درباره مس کرمان با آن همه مهره های خوب و نتایج نسبتا ضعیفش نمی گویید.



