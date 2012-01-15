انتخاب سد و نیروگاه شهریار میانه به عنوان طرح برتر بتنی کشور در سال 90

ارسلان هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح سد و نیروگاه شهریار در نهمین همایش بتن در محل مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران که به مناسبت روز جهانی بتن برگزار شده بود به عنوان طرح برتر کشور در سال ۹۰ انتخاب شد.

مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی افزود: در این همایش طرحهای برتر بتنی سال در رشته های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و طرح سد و نیروگاه شهریار نیز در بخش سازه های هیدرولیکی به عنوان طرح برتر بتنی سال ۹۰ شناخته شد.

به گفته وی، نوآوری در طراحی و ساخت، دقت در کنترل کیفی، تکنولوژی ساخت، روشهای عمل آوری بتن مصرفی، مهارت و دقت و خلاقیت در اجرا معیارهای مدنظر قرار گرفته شده از سوی هیئت داوران در این انتخاب بودند.

هاشمی یادآور شد: طی این مراسم و با هدف تجلیل از عوامل دست اندر کار طرح لوح تقدیر بتن برتر تبریز ایران توسط هیئت داوران انجمن بتن ایران به شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی به عنوان کارفرما و شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به عنوان مشاور طرح و مشارکت تابلیه - فراب به عنوان پیمانکار طرح و اجرا تقدیم شد.

سد بتنی دو قوسی شهریار در ۳۹ کیلومتری شمال شرقی شهرستان میانه بر روی رودخانه قزل اوزن در استان آذربایجان شرقی ساخته شده است.

طول تاج این سد ۲۰۷ متر و ارتفاع آن از پی ۱۳۵ متر و حجم مخزن آن ۷۰۰ میلیون متر مکعب است.

این سد با هدف تامین نیاز آبی کشاورزی و صنعتی استان گیلان و ۱۲ هزار هکتار از اراضی شهرستان میانه و محیط زیست، کنترل سیلاب و ایجاد سیلابهای مصنوعی برای رسوب زدایی مخزن سفید رود و تولید ۱۶۸ گیگاوات ساعت انرژی پیک و ثانیه در سال طراحی و اجرا شده است.