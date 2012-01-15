34 درصد جمعیت کردستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

وفا طبرزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیمه تامین اجتماعی یکی از نیازهای اصلی در جوامع امروزی به شمار می رود و با توجه به اطلاع رسانی صورت گرفته به مردم در خصوص اهمیت آن و اجرای طرح های مختلف از سوی دولت 34 درصد از مردم استان کردستان تحت پوشش این سازمان قرار دارند.

وی بیان کرد: تامین اجتماعی به عنوان اصلی ترین گام در بهبود و احقاق رفاه افراد جامعه و حفظ کرامت انسانی نقش مهمی را ایفا می کند و به همین دلیل بهره مندی از آن باعث افزایش امنیت و آرامش در خانواده و جامعه می شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان کردستان افزود: تامین اجتماعی می تواند نقش به سزایی در حمایت از مردم در برابر تمام مخاطرات ناشی از بحران های اقتصادی ایفا کند.

طبرزدی یادآور شد: تامین اجتماعی با گستره وسیعی از خدمات، حمایت ها و تعهدات متنوع و با محور مشتری گرایی، جلب رضایتمندی مراجعان و تکریم واقعی ارباب رجوع گام برداشته است.

وی گفت: در حال حاضر با احتساب بیمه شدگان اصلی حدود یک سوم جمعیت استان از جمله کارگران بخش های تولیدی، صنعتی، خدماتی، کارکنان قراردادی، پیمانی، شرکتی، رانندگان حمل بار و مسافران درون و برون شهری، قالیبافان، هنرمندان، بسیجیان، روحانیان، خادمان مساجد و کارفرمایان صنفی و سایر اقشار تحت پوشش تامین اجتماعی است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان کردستان در ادامه به مهمترین اقدامات انجام گرفته در جهت تسهیل و روان سازی فرایند ارائه خدمات اشاره کرد و افزود: گرفتن بودجه لازم برای خرید تجهیزات پزشکی، مجوز افزایش 22 تخت به بیمارستان 116 تختی سنندج، گرفتن بودجه لازم برای بهبود و افزایش بعد فیزیکی بیمارستان سنندج و سقز، واگذاری دستگاه های سی تی اسکن به بیمارستان تامین اجتماعی جهت رفاه حال بیماران و اجرای کردن پزشک امین در استان از جمله اقدامات انجام شده است.

طبرزدی با بیان این امر که از لحاظ خدمات کمی استان کردستان یکی از استان های پیشرو است، اظهار داشت: انتظار می رود که با اقدامات انجام گرفته در آینده نزدیک خدمات سازمان تامین اجتماعی از لحاظ کیفی نیز به یکی از استانهای برتر در کشور تبدیل شود.

وی یادآور شد: هم اکنون سازمان تامین اجتماعی در اجرای رسالت های سازمانی خود که شامل تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت و تعمیم و گسترش انواع بیمه در جامعه را به خوبی انجام داده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان کردستان در پایان گفت: با ارائه خدمات بهتر، تلاش مسئولان و حمایت های مردمی در آینده نزدیک بیمه تامین اجتماعی به یکی از اصلی ترین حامیان درمانی مردم تبدیل می شود.