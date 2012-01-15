به گزارش خیرگزاری مهر، حمید رضا ترقی که سابقه نمایندگی در مجالس چهارم و پنجم از حوزه انتخابیه مشهد را دارد رمز پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم را حفظ وحدت و اتحاد می داند و از تشکل های اصولگرا می خواهد از ارائه لیست های جداگانه پرهیز کنند. او علیرغم اخبار منتشر شده توسط رسانه ها مبنی بر نامزدی در انتخابات اعلام کرد که در این دوره کاندیدا نشده است.

مشروح گفتگوی معاون بین الملل حزب موتلفه با پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد را در ادامه می خوانید:



* آقای ترقی، چرا نامزد انتخابات مجلس نهم شده اید؟

بنده در انتخابات ثبت نام نکرده ام.

* اما در رسانه ها خبر ثبت نام شما در انتخابات مجلس نهم منعکس شد

خبر ثبت نام بنده در انتخابات صحت ندارد. به علت کاری که در ستاد انتخابات داشتم به آنجا مراجعه کرده بودم. بعد از خروج از ستاد انتخابات وزارت کشور، خبرنگاران به سراغ من آمدند و در خصوص انتخابات و مشارکت حداکثری مردم سئوال کردند و علیرغم آنکه آنجا اعلام کرده بودم که قصد ثبت نام در انتخابات را ندارم برخی از خبرگزاری ها و سایت ها به اشتباه اعلام کردند که در انتخابات ثبت نام کرده ام.

همچنین از زمانی که موضوع انتخابات در موتلفه اسلامی مطرح شد عدم حضور خود در انتخابات را عنوان کردم، چرا که هم اکنون وظایف دیگری برعهده من قرار دارد و ترجیح می دهم این وظایف را به نحو احسن انجام دهم ضمن آنکه هنوز به تکلیف نرسیده ام.

* در دوره های آینده چطور؟

بله شاید در دوره های آینده احساس تکلیف کنم و وارد صحنه شوم ولی در این دوره(دوره نهم مجلس)به اندازه کافی نامزدهای اصولگرا وارد عرصه انتخابات شده اند.

* آیا اعضای شاخص موتلفه توسط تصمیم حزب در انتخابات ثبت نام کرده اند؟

بله، البته همه کسانی که از سوی اردوگاه اصولگرایان در انتخابات ثبت نام کرده اند، بنا را بر تصمیم نهایی جبهه متحد اصولگرایان گذاشته اند هنوز فهرست نهایی جبهه متحد اصولگرایان مشخص نشده است. به همین جهت اعضای تشکل های اصولگرا که تمایل حضور در انتخابات را داشتند ثبت نام کرده اند و اگر اسم آنها در فهرست قرار گیرد، وارد عرصه انتخابات می شوند و اگر در فهرست نباشند انصراف می دهند. اعضای حزب موتلفه اسلامی نیز بر این اساس وارد عرصه انتخابات شده اند.

* بعضی تحلیلگران معتقدند ارائاه چند لیست از جانب نیروهای اصولگرا عوارض خوبی ندارد. به نظر شما ارائه چند لیست از سوی اصولگرایان چه اشکالات جدی ای می تواند داشته باشد؟

جبهه مردمسالاری و برخی گروههای دوم خردادی که وابسته به جریان اصلاحات هستند اعلام کرده اند که به احتمال زیاد لیست سراسری نمی دهد اما حضور آنها حضوری جدی و پررنگ است، برخی از چهره های اصلاح طلب اعلام کرده اند که 700 الی 800 نفر از سوی این جریان در انتخابات ثبت نام کرده اند. بنابراین رقابت، رقابت حساس و جدی است.

همچنین باید به این نکته اشاره کرد که لیست های متعدد در جریان اصولگرا منجر به شکست آرا می شود. باید توجه داشت جریان رقیب (اصلاح طلبان) بر تعداد محدودی از نامزدها متمرکز شده اند؛ بر این اساس باید واقع بینانه شرایط را تحلیل کنیم. نباید حضور اصلاح طلبان را نادیده بگیریم. اصلاح طلبان با چراغ خاموش، مهره های سفید و ناشناخته لیست خواهند داد.

* با این اوصاف چرا برخی از تشکل های اصولگرا بر رقابت درون گفتمانی اعتقاد دارند؟

رقابت درون گفتمانی خطرزا است و ریسک بالایی را به همراه خواهد داشت. همچنین از تشکل های اصولگرا می خواهیم که از پافشاری روی لیست های جداگانه بپرهیزند و فقط به لیست واحد فکر کنند تا بتوانیم با ارائه لیستی واحد در اردوگاه اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم موفق باشیم ،در غیر این صورت به راحتی یک سوم نمایندگان حوزه انتخابی تهران دیگر از آن اصولگرایان نمی شود.

* ظاهرا شاخص هایی برای انخاب نامزد در جریان اصولگرا تعیین شده به برخی از آن اشاره می فرمایید؟

یکی مرزبندی با جریان فتنه است. جریان فتنه، ظلم بزرگی را مرتکب شد حماسه حضور 85 درصدی مردم را زیر سئوال برد. مشارکت گسترده مردم در انتخابات را نادیده گرفت و به راحتی از آن عبور کرد و موضوع سراپا دروغ تقلب را مطرح کرد.

عدم پایبندی به قانون یکی از مولفه های فتنه است همچنین فتنه گران از نمادها و شعارهای اسلامی سوء استفاده کردند، در ایام تبلیغات مدام بر خط امام تاکید می کردند اما بعد از انتخابات، مخالف این شعارها، اقدام کردند و به راحتی در پازل دشمن قرار گرفتند. آنها نشان دادند که قدرت را برای خدمت نمی خواهند بلکه برای منحرف کردن مسیر انقلاب می خواهند.

دوم مرزبندی با انحراف است. در خصوص جریان انحرافی باید بگویم هر جریانی که از رانت قدرت و ثروت برای رسیدن به قدرت استفاده می کند آن را باید جریان انحرافی نامید، جریانی که آرمان های انقلاب را جور دیگری تعریف می کند و قرائت دیگری از قرائت امام (ره) و رهبری ارائه می دهد این ها همه انحراف است، هر جریانی که بخواهد مقابل ساختار سیاسی قرار گیرد جریان انحرافی است.

سوم مرزبندی با فساد است. در مورد فساد نیز باید فساد را در سه دسته فساد سیاسی، اقتصادی و اخلاقی تقسیم بندی کنیم. مولفه های فساد سیاسی و اقتصادی عبارتند از استفاده از رانت های دولتی، اختلاس ها، سوء استفاده از بیت المال برای رسیدن به قدرت؛ فساد اخلاقی نیز در بداخلاقی ها، تهمت زدن ها و شعارهای غیر واقعی دادن به مردم تعریف می شود.

* با این وجود قبول دارید که افرادی که در جرگه ساکتین فتنه، انحراف و فساد قرار دارند نباید در لیست اصولگرایان قرار بگیرند؟

بله همین طور است ساکتین فتنه، انحراف و فساد در لیست جبهه متحداصولگرایان نخواهند بود. با توجه به مفاد منشور اصولگرایی باید از قرار دادن افرادی که نسبت به فتنه، انحراف و فساد موضع شفافی اعلام نکرده اند پرهیز شود. یکی از ویژگی های نمایندگی، بصیرت است و اگر نامزدی بصیرت خود را در فتنه 88 به اثبات نرسانده باشد نمی تواند در فهرست اصولگرایان قرار بگیرد. همچنین باید نسبت به فساد حساس بود. نماینده ای که در قبال فساد واکنشی نداشته باشد و برخورد نکند نمی تواند وظیفه نمایندگی را به نحو احسن انجام دهد.

همچنین یکی از شاخصه های اصلی اصولگرایان، قرار نگرفتن در جریان انحرافی است چرا که قرار گرفتن در این جریان باعث می شود تا معیارهای اصلی و اساسی انقلاب را نادیده بگیریم. بنابراین تاکید می کنم که این سه مولفه به عنوان مهمترین شاخصه های اصولگرایی در انتخابات آینده است.

* با این همه برخی خود را همچنان اصولگرا می دانند.

هر اصولگرایی به صرف نام اصولگرایی نمی تواند در جبهه اصولگرایی قرار گیرد باید رفتار فرد به لحاظ سیاسی، عقیدتی و اجتماعی منطبق با منشور اصولگرایی باشد. و اگر این رفتارها را به خوبی رصد کنیم متوجه می شویم که چه افرادی از نام و گفتمان اصولگرایی سوء استفاده کرده اند.

در مجموعه اصولگرایی افرادی بودند که در انتخابات 88 به سران فتنه رای دادند، آنها گمان می کردند که این نامزدها واقعا در خط امام حرکت می کنند فریب شعارهای نمادین آنها را خوردند و به آنها رای دادند یا در جریان انحراف با آن همراهی و در مقابل آن سکوت کردند این ناشی از فقدان بصیرت این افراد است.

اگر افرادی که در گذشته اشتباهاتی را مرتکب شده اند، توبه کنند می توانند به عنوان اصولگرا شناخته شوند ولی این لکه ننگ در حیات سیاسی آنها باقی خواهد ماند. چرا که شاید در آینده باز دچار اشتباه شوند. همچنین هر کسی که در قبال طراحی فتنه گران و منحرفین سکوت کرد و یا به شکلی از آنان حمایت می کردند مقصر هستند و نمی شود از تقصیر آنها گذشت.

* همان طور که مقام معظم رهبری خاطر نشان کرده اند فتنه تمام نشده است و فتنه های آینده پیش رو است برای مبارزه و مقابله با فتنه های آینده چه باید کرد؟

برای مقابله با فتنه نیازمند بصیرت مردم هستیم، به عبارتی دیگر می توان بصیرت را سلاح جامعه برای مقابله و مبارزه با فتنه دانست. با بصیرت، مردم می توانند از فضای غبارآلود فتنه به راحتی عبور کنند و دچار گمراهی نمی شوند همچنین خواص باید وظایف خود را به صورت عمارگونه انجام دهند. رسانه ها و دستگاههای اطلاع رسانی نیز باید در جهت آگاهی رسانی به مردم وظایف خود را به خوبی انجام دهند. در چنین شرایطی مردم با تبعیت از مقام معظم رهبری می توانند فتنه ها را پشت سر بگذارند.

* شما به نقش خواص در فضای سیاسی کشور اشاره کردید آیا خواص تاکنون توانسته اند وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

نه، خواص به آن شکل ممکن ورود پیدا نکرده اند ما نیاز به خواصی آگاه در جامعه داریم تا مردم را به خوبی آگاه کنند و احزاب می توانند در این زمینه موثر واقع شوند. البته باید اطلاع رسانی خواص به روز باشد تا بتوانند پاسخگوی مطالبات و سئوالات مردم باشند و یکی از بخش هایی که می تواند در این زمینه فعال باشد احزاب است. احزاب می توانند در آگاه بخشیدن به مردم نقش خود را به خوبی انجام دهند.

* چگونه می توان نامزدهای جریان انحرافی را شناخت و به مردم معرفی کرد؟

این جریان در صدد است که به صورت ناشناخته وارد عرصه انتخابات شود چرا که اگر نام و تابلوی آن شناخته شود دیگر نمی تواند در انتخابات شرکت کند. هیئت های نظارت باید در صلاحیت افراد دقت لازم را به عمل آورند تا صلاحیت فردی احراز نشد آن را تایید صلاحیت نکنند.

همچنین مردم می توانند در بررسی تحقیقات و تعامل چهره به چهره با نامزدهای انتخابات سئوالات متعددی را از آنها مطرح کنند و اگر هویت سیاسی نامزدی به صورت شفاف مشخص نشد به راحتی به آن رای ندهند.

هزینه های غیرمعمول و هزینه هایی که بسیار هنگفت است در انتخابات خرج می شود مردم باید همواره این سئوال را مطرح کنند که این افراد این هزینه ها را از کجا آورده اند؟ حتما بدانید نامزدهایی که هزینه های سنگینی در این انتخابات دارند وابسته به جریان فتنه و انحراف هستند.

* از جمله راهها برای شکل گیری مجلس کارآمد نقد مجالس گذشته است مجلس هشتم با چه آسیب هایی روبرو بود؟

درباره آسیب های مجلس هستم باید به چند نکته اشاره کنیم این مجلس در تعامل با دولت نتوانست به خوبی ظاهر شود همچنین کار کارشناسی دقیقی در مجلس دیده نشد مجلسی که 300 نماینده دارد و تمامی آن نمایندگان به عنوان کارشناسان ارشد شناخته می شوند. در همین مجلس طرح هایی مطرح شد که به راحتی لغو شد و این نشان از ضعف کار کارشناسی دارد.

* آیا منظور شما از طرح هایی که به سرعت مجلس آن را پس گرفت موضوع وقف دانشگاه آزاد است؟

همین طور است این موضوع در مجلس مطرح شد اما پس از واکنش هایی که از سوی مردم صورت گرفت نمایندگان موضوع وقف دانشگاه آزاد را اصلاح کردند و این اقدامات اصلا در شان مجلس نبود.

هیئت رئیسه مجلس هشتم نیز ضعیف عمل کرد به خصوص سخنگوی آن. تنها قوه ای که جلسات آن به صورت زنده پخش می شود قوه مقننه است هجمه های زیادی به مجلس وارد می شود و باید هیئت رئیسه و سخنگوی هیئت رئیسه از کیان مجلس دفاع کند اما در مجلس هشتم این رویکرد به صورت قوی دنبال نشد و بعنوان یکی از آسیب های مجلس شناخته می شود. معتقدم مجلس هفتم آرامتر و کارشناسی تر از مجلس هشتم بود و هئیت رئیسه آن نیز بهتراز مجلس فعلی بود.

لطفا در مقابل کلمات ذیل، پاسخ های تک کلمه ای بدهید

حبیب الله عسگراولادی: داوری منصف در جریان اصولگرا

مجلس ششم: بازی کننده در پازل دشمن

مجلس هفتم: آرامش بخش

مجلس هشتم: تنش زا بین دولت و مجلس

خراسان رضوی: ولی نعمت همه

نیشابور: وطن من

فتنه: لکه ننگ پدید آمده در جامعه

معیشت مردم: در حال بهبود

بیکاری: دغدغه جوانان تحصیل کرده

جوانگرایی: در هیچ دولتی ندیدم

آیت الله مصباح یزدی: مرزبان سیاسی-اعتقادی

آیت الله مهدوی کنی: معتمد امام و رهبری و محور وحدت نیروهای انقلاب