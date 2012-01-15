ارائه سفر کارت گردشگری به دانشجویان/ تدوین استاندارد گردشگری در دانشگاهها

دکتر وحید صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واحد گردشگری در معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت فعال شده است که این واحد پروژه های بازدید از اماکن تاریخی شهر یزد و اردوهای خزرآباد ساری را پیگیری کرده است.

صرامی با اشاره به همکاری با وزارت علوم در بازنگری آیین نامه اردوها افزود: کارشناسان دانشگاهها موظف شده اند که یک واحد کارشناسی گردشگری داشته باشند.

وی با اشاره به تعامل با سازمان میراث فرهنگی برای گسترش فعالیت های گردشگری دانشجویان علوم پزشکی گفت: به کمک این سازمان برای دانشجویان علوم پزشکی سفر کارت صادر می کنیم که می توانند از تخفیف های حداقل 40 درصدی شرکت های ارائه دهنده خدمات گردشگری استفاده کنند که در برخی فصلها این تخفیف به 70 درصد هم می رسد.

معاون فرهنگی و مشاوره معاونت دانشجویی وزارت بهداشت اضافه کرد: در حال نهایی کردن استانداردها و شاخصهای حوزه گردشگری در حوزه معاونت دانشجویی هستیم که پس از آن برای کارشناسی به دانشگاهها می رود و پس از نهایی شدن در شورای مشورتی ابلاغ می شود.