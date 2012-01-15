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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

سلامتی:

نمایش "عمو هاشم" در نیشابور به روی صحنه رفت

نمایش "عمو هاشم" در نیشابور به روی صحنه رفت

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه شورای نظارت بر نمایش ارشاد اسلامی نیشابور از نمایش تئاتر "عمو هاشم" در تالار ادیب این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سلامتی عنوان داشت: نمایش "عمو هاشم" توسط داود فتحعلی بیگی نوشته شده و علیرضا منفردی هنرمند جوان تئاتر نیشابور کارگردانی کرده است.

سلامتی به داستان این نمایش اشاره کرد و گفت: هاشم تعزیه خوانی است که در تعزیه شبیه پوش اشقیا ست اما در نگاه برخی مردم شبیه خوان اولیاء ارج و قرب بیشتری دارد که مشکلاتی را برای این تعزیه خوان به وجود می آورد.

وی افزود: در این نمایش بازیگران صاحب نام نیشابوری از جمله مسعود عزیزآبادی، شیما عارف ثانی، علیرضا منفردی، جلال گداخته، مجتبی توکلی، مازیار محمودی و امیر محمد اخلاقی به ایفای نقش پرداخته وحمید پنجه باشی، سجاد صاحبی، سینا متقی، سعید لطف آبادی و خدیجه عمارلو نیز در مقام منشی صحنه، نور، صدا، گریم و پوستر همکاری داشتند.

وی تصریح کرد: این نمایش در محل تالار ادیب فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور ویژه عموم هنرمندان و مردم فرهنگ و هنر دوست نیشابوری به روی صحنه رفت.

کد مطلب 1509587

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